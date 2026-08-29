टीम इंडिया में कैसे होगी वापसी? सूर्यकुमार यादव ने खुद को लेकर किया बड़ा दावा

सूर्यकुमार यादव फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं, मगर टीम में वापसी के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वापसी करेंगे.

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सूर्यकुमार यादव की फाइल फोटो.

टीम में दमदार वापसी करना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव

वापसी के लिए कर रहे कड़ी मेहनत

बोले- तैयारी उम्र पर हमेशा भारी पड़ती

Suryakumar Yadav: अपनी कप्तानी में भारत को टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव फिलहाल टीम से बाहर चल रहे हैं. हालांकि, सूर्या ने वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है. फिटनेस से लेकर फॉर्म तक, वह मैदान पर लौटने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं. सितंबर में 36 साल के होने जा रहे सूर्यकुमार के हौसले में उम्र की कोई जगह नहीं है. उनका लक्ष्य साफ है कि खुद को फिर साबित करना और टीम इंडिया की जर्सी में दमदार वापसी करना. उनका मानना है कि तैयारी उम्र पर हमेशा भारी पड़ती है. राष्ट्रीय खेल दिवस पर सूर्यकुमार यादव ने आईएएनएस से खास बातचीत की, बातचीत के दौरान उन्होंने भारत में खेल का माहौल कैसे बदला है, क्रिकेट के बाहर एथलीटों के लिए बढ़ते मौकों, और दूसरे खेलों का सहयोग करने के लिए अपने असर का इस्तेमाल करने में क्रिकेटरों की भूमिका पर अपनी राय रखी.

राष्ट्रीय खेल दिवस भारत की खेल भावना का जश्न मनाता है. वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह दिन आपके लिए निजी रूप से क्या मायने रखता है?

– क्रिकेट के नजरिए से भारतीय टीम की जर्सी पहनना बहुत मायने रखता है। हम सिर्फ 11 खिलाड़ी या स्क्वॉड के 15 खिलाड़ियों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, हम लगभग 1.4 बिलियन सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस मुझे याद दिलाता है कि जब भी हम मैदान पर कदम रखते हैं, तो हम अपने पूरे देश की भावना लेकर चलते हैं।

भारत में खेल में क्रिकेट का दबदबा है. क्या आपको लगता है कि क्रिकेटरों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने असर का इस्तेमाल करके दूसरे खेल को भी प्रमोट करें?

-बिल्कुल. मैं यह बहुत शुक्रगुजार होकर कहता हूं कि भारत में खेलों में क्रिकेट का दबदबा जरूर है. लेकिन साथ ही, क्रिकेट ने हमें सब कुछ दिया है क्योंकि भारत ने क्रिकेट को बहुत प्यार दिया है. आज, जब मैं अलग-अलग खेलों के एथलीट को क्रिकेटरों की तरह ही भारत को गर्व महसूस कराते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारी भी जरूर जिम्मेदारी है. चाहे वह सोशल मीडिया पर किसी दूसरे खेल के बारे में पोस्ट करना हो या सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी डालना हो, यह दूसरे स्पोर्ट पर बहुत सारे लोगों का ध्यान खींच सकता है. हमें यह जरूर करना चाहिए क्योंकि, आखिर में, हम सब पहले टीम भारत हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट तक का आपका सफर रातों-रात सफल नहीं हुआ. आप उन युवाओं को क्या कहेंगे जिन्हें लगता है कि उनके पास समय कम होता जा रहा है क्योंकि वे जल्दी सफल नहीं हुए?

-मैं युवाओं से कहूंगा कि वे खुद की तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। मैंने एज-ग्रुप और घरेलू क्रिकेट खेलने में बहुत समय बिताया, बस से सफर किया और अपने किट बैग के साथ ट्रेन में सफर किया. मैं इंतजार करता रहा. इंडिया में, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आप 21 या 25 साल की उम्र तक सफल नहीं हुए, तो आपका करियर खत्म हो गया है और आपको कोई दूसरा विकल्प चुनना पड़ सकता है. मुझे लगता है कि उम्र कोई सीमा नहीं है. अहम, आपकी तैयारी है. आपको बस अपनी स्किल्स पर काम करते रहना चाहिए और जब कोई नहीं देख रहा हो तो अपनी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए. शायद किसी दिन, अगर मैं क्रिकेट के नजरिए से कहूं, अगर आप रन बनाते रहें और अपने बल्ले से काम करवाते रहें, तो चयनकर्ता आपको जरूर ढूंढ लेंगे, और आप वहीं होंगे जहां आपको होना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की बात करते रहे हैं. एक इंटरनेशनल एथलीट के तौर पर आपके नजरिए से, हाल के सालों में भारत में खेल का माहौल कितना बदला है?

-हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए जोरदार काम किया है. उसका असर जमीन पर दिख रहा है. जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसलिए मौके बहुत कम थे. आज, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप्स जैसी पहलों और कई नई एकेडमी के आने से, चाहे बच्चा छोटे शहर का हो या बड़े शहर का, उन्हें ग्राउंड, कोच और अब फंडिंग भी मिल सकती है. तो, वह विश्वास वापस आ गया है. मेरे माता-पिता हमें पढ़ने को बोलते थे. वे कहते थे कि खेल से क्या होगा? अब सोच पूरी तरह बदल रही है. अब हर कोई कहता है कि खेल में भी करियर है.

एशियन गेम्स में क्रिकेट के शामिल होने और अब एलए 2028 में ओलंपिक्स में वापस आने के साथ, आप इस खेल के विकास को कैसे देखते हैं?

-यह हमारे खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल है. 128 साल बाद एलए 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी बहुत बड़ी बात है. हम क्रिकेटरों के लिए, ओलंपिक मेडल जीतने का एक अलग इमोशन होगा, मुझे यकीन है. आपको अलग-अलग खेलों के एथलीटों के साथ भारत के लिए पोडियम पर खड़े होने का मौका मिलता है. एशियन गेम्स में, हमने पहले ही इसका अनुभव किया है. दूसरे भारतीय एथलीटों के साथ गेम्स विलेज शेयर करना निश्चित रूप से खास था. अगर आप मुझसे पूछें, तो ओलंपिक की वजह से क्रिकेट वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा। ज्यादा देश खेल में निवेश करेंगे। क्रिकेट वैश्विक हो जाएगा.

विश्व कप जीत का आपके लिए निजी तौर पर क्या अर्थ था? वह एहसास कैसा था? क्या वह आपके करियर का सबसे अच्छा पल था?

-हमने जिस रात विश्व कप जीता, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है. आप इसके बारे में तब सपने देखते हैं जब आप बच्चे होते हैं. आठ साल के या 10 साल के. जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं, तो आप इंडिया के लिए मैच जीतने, इंडिया के लिए खेलने और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप उठाने के बारे में सोचते हैं.

उन्होंने कहा: “जब आप विश्व कप उठाते हैं, तो यह सिर्फ आपकी यात्रा नहीं होती. यह हर उस कोच की याद दिलाता है जिसने आपको डांटा, हर उस दोस्त की याद दिलाता है जिसने आपका किट बैग उठाने में मदद की, और हर उस परिवार के सदस्य की याद दिलाता है जिसने आपके लिए प्रार्थना की. आप कह सकते हैं कि यह मेरे करियर का अब तक का सबसे अच्छा पल है. मुझे उम्मीद है, और मैं सच में चाहता हूं कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है. 2028 में ओलंपिक हैं, जिसमें क्रिकेट आएगा, और फिर 2028 में एक और टी20 विश्व कप आने वाला है. किसी भी इंडियन क्रिकेटर के लिए, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना निश्चित रूप से विशेष होता है, और यह फीलिंग हमेशा आपके साथ रहती है.” (इनपुट: आईएएनएस)