सूर्यकुमार यादव लगाएंगे स्पेशल 'शतक', चौथे भारतीय खिलाड़ी बनेंगे

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टी20 मैच में स्पेशल ‘शतक’ लगाएंगे. ऐसा करने वाले वह भारत के चौथे खिलाड़ी बनेंगे. सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में अब तक 99 टी20 मैच खेले हैं. नागपुर में खेला जाने वाला मुकाबला उनके करियर का 100वां टी20 होगा. नागपुर में वह टी20 मैचों का शतक लगाएंगे और ऐसा करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बनेंगे.

सूर्यकुमार यादव से पहले भारत के लिए 100 या उससे अधिक टी20 खेलने की उपलब्धि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के नाम है. रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 159 टी20 खेले हैं. दूसरे स्थान पर 125 मैचों के साथ विराट कोहली हैं. हार्दिक पांड्या 124 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. हार्दिक नागपुर में कोहली की बराबरी कर लेंगे. पांचवें स्थान पर पूर्व कप्तान एमएस धोनी हैं जिन्होंने 98 टी20 खेले थे. रोहित और विराट टी20 से संन्यास ले चुके हैं. हार्दिक के पास रोहित को सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में पछाड़ने का मौका है.

भारतीय कप्तान के पास अपने 100वें टी20 मैच को यादगार बनाने का अवसर है. सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 बतौर बल्लेबाज किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं था. पिछले साल की 22 पारियों में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया. साल के इस पहले और अपने 100वें मैच में एक बड़ी पारी खेल सूर्यकुमार यादव अपनी खोई फॉर्म हासिल कर सकते हैं, जो भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 2021 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ सूर्यकुमार ने 8 टी20 मैचों में 47.33 की औसत और 153.51 की स्ट्राइक रेट से 284 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 111 रहा है. भारतीय कप्तान के टी20 करियर पर नजर डालें तो 99 टी20 मैचों की 93 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 2,788 रन बनाए हैं. (आईएएनएस)

