सूर्यकुमार ने तोड़ा Virat Kohli का ये बड़ा रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैं लिस्ट में शामिल

Most Player Of The Match Awards: भारत ने रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रन से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था.

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. इसके जवाब में मेहमान टीम ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की तूफानी सेंचुरी की बदौलत 6 विकेट पर 191 रन का स्कोर बनाया और फिर कीवी टीम को 18.5 में ओवर में 126 रन पर समेट दिया. सूर्यकुमार ने केवल 49 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी. उन्होंने सिर्फ 51 बॉल पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 111 रनों की नाबाद पारी खेली. सूर्य को उनकी शानदार मैच विनिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स (Player Of The Match Awards) दिया गया.

सूर्यकुमार ने तोड़ा Virat Kohli का बड़ा रिकॉर्ड

सूर्यकुमार का T20is क्रिकेट में इस साल यह 7वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स (Player Of The Match Awards) है. सूर्यकुमार अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जीतने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. और इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले कोहली ने 2016 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 6 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते थे. जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा (Sikandar Raza) भी 2022 में सूर्यकुमार के 7 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स की बराबरी पर है.