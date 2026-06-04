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Explainer: सूर्यकुमार यादव से छिन जाएगी टी20 टीम की कप्तानी, अब किसके हाथ आएगी कमान

अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव अब इस फॉर्मेट में आगे कप्तान नहीं होंगे. सिलेक्टर्स ने कड़े फैसले लेने का मन बना लिया है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 4, 2026, 12:01 PM IST
Suryakumar Yadav
भारतीय टी20 टीम से सूर्यकुमार यादव की होगी छु्ट्टी! @ICC
  • सूर्यकुमार यादव की लगातार खराब फॉर्म बन रही वजह
  • अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए नए कप्तान को पूरा समय देना चाहते हैं सिलेक्टर्स
  • संजू सैमसन और ईशान किशन के नाम पर हो रही चर्चा
  • नए कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का भी चल रहा है नाम
  • हेड कोच और चीफ सिलेक्टर में अभी नहीं बन पा रही है एक राय

T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम एक लंबे ब्रेक के बाद अब आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर मैदान पर उतरेगी. इस बार टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में कुछ नए अंदाज में दिखेगी, जब टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव इस भूमिका में नहीं दिखेंगे. भारत ने हाल ही में अपना टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा खिताब अपने नाम किया तो सूर्यकुमार ही टीम के कप्तान थे, लेकिन अब चयनकर्ताओं का फोकस अगले टी20 वर्ल्ड कप (2028) और ओलंपिक खेलों पर हैं. ऐसे में वह किसी नए कप्तान को सहज होने का पूरा समय देना चाहते हैं.

कप्तानी तो दूर क्या टीम में मिलेगी जगह!

अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब भारतीय टी20 टीम की कप्तानी तो दूर सूर्यकुमार यादव के लिए इस फॉर्मेट में टीम में जगह भी नहीं बची है. वह लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. IPL में मुंबई इंडियन्स की ओर से खेलने वाले सूर्या 13 पारियों में सिर्फ 10 छक्के ही जमा पाए. टी20 वर्ल्ड कप में भी वह अमेरिका के खिलाफ शानदार पारी खेलने के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए थे.

और पढ़ें: IPL 2026: प्लेऑफ की उम्मीद- करो या मरो मैच में मुंबई से हार का बदला लेने उतरेंगे नाइट राइडर्स, रंग में भंग डालना चाहेगी मुंबई

हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं मिली थी कमान

इससे पहले भी अजित अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय चयनसमिति ने समय-समय पर कई बोल्ड डिसीजन लेकर सभी को चौंकाया है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की कप्तानी जब रोहित शर्मा के हाथ में थी, तब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तब टीम के उपकप्तान थे. टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के साथ रोहित ने इस फॉर्मेट से अपने संन्यास का ऐलान किया तो उम्मीद थी कि उपकप्तान की भूमिका निभा रहे पांड्या टीम के कप्तान बनेंगे. तब सिलेक्टर्स ने सूर्यकुमार यादव के हाथ में टीम की कमान देकर सभी को चौंका दिया था. सिलेक्शन कमेटी का मानना था कि हार्दिक पांड्या को फिटनेस की समस्या रहती है और वह अकसर चोटिल हो जाते हैं. ऐसे में उन्हें संदेह था कि क्या वह सभी मैच खेलने के लिए उपलब्ध रह पाएंगे.

 क्या बोल्ड फैसला ले पाएंगे चयनकर्ता

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया था. वह टी20 वर्ल्ड कप की 15 सदस्यी टीम में फिट दिख रहे थे लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनकी खराब फॉर्म और गिरते स्ट्राइक रेट के बीच सिलेक्टर्स ने उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने में देर नहीं लगाई.

शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को दिया मौका

वर्ल्ड कप टीम में गिल के बदले उन्होंने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में चुना, जो झारखंड की कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब भी जितवाया था. ईशान ने टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए टी20 वर्ल्ड कप में कई अहम पारियां खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

हेड कोच और चीफ सिलेक्टर्स में अभी नहीं बन पाई एक राय

न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर इस बात पर तो सहमत हैं कि इस फॉर्मेट में कप्तान बदलने का समय आ गया है, लेकिन दोनों के बीच नए कप्तान को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है. अजित अगरकर सूर्यकुमार की जगह श्रेयस अय्यर या फिर तिलक वर्मा को टीम का नया कप्तान बनाने के पक्ष में दिख रहे हैं, जबकि हेड कोच गौतम गंभीर यह जिम्मेदारी संजू सैमसन को देने के पक्ष में हैं.

संजू सैमसन के प्रदर्शन पर सवाल

संजू सैमसन आईपीएल में बीते कई सालों तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि इस सीजन से पहले वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा बन गए, जहां उन्हें रुतुराज गायकवाड़ के कप्तान होने के चलते टीम की कमान संभालने का मौका नहीं मिला. वहीं अजित अगरकर ने संजू के प्रदर्शन में निरंतरता को लेकर संशय जताया है.

क्या ईशान किशन संभालेंगे कमान!

एक नाम ईशान किशन का भी चला है, जिन्होंने इस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की शुरुआती मैचों में कप्तानी की थी. ईशान ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब भी जितवाया था. आईपीएल के पहले हाफ में SRH की कप्तानी करने वाले ईसान ने टीम को 4 मैचों में जीत दिलाई, जबकि टीम को 3 में हार का सामना करना पड़ा.

श्रेयस अय्यर भी ठोक रहे हैं दावा

दूसरी श्रेयस अय्यर की बात करें तो वह बीते 3-4 साल से आईपीएल में खुद को लगातार साबित करते आ रहे हैं. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 का खिताब जितवाया था. इसके बाद वह पंजाब किंग्स का हिस्सा हो गए और उन्होंने किंग्स की टीम को 2025 के फाइनल तक पहुंचाया था. इस बार भी उनकी कप्तानी में टीम लीग के पहले हाफ में सबसे शानदार दिख रही थी, जो तब तक कोई मैच नहीं हारी थी.

T20 टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे अय्यर

हालांकि दूसरे हाफ में टीम लड़खड़ा गई और अंत तक संभल नहीं पाई, जिसके चलते वह अंतिम 4 में जगह बनाने से चूक गई. इस बीच श्रेयस अय्यर बीत कई साल से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे. टीम के मिडल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा के होने से उनके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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