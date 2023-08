SKY ने बताया कैसे निकालेंगे ODI का तोड़, जी-जान से कर रहे हैं मेहनत

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने जब टी20 क्रिकेट (T20I Cricket) में धमाल मचाया तो भारतीय टीम प्रबंधन की बांछें खिल गईं. टीम को लगा कि वनडे क्रिकेट में भी वह इसे दोहराएंगे. और इसके बाद उन्हें 50 ओवर के फॉर्मेट में मौके मिले. कई बार मिले. टीम को उम्मीद थी कि नंबर चार पर बैटिंग करने के लिए वह जिस खिलाड़ी को तलाश रही है, सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पर आकर वह तलाश खत्म हो जाती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यादव का हालांकि कहना है कि वह वनडे क्रिकेट के कोड को क्रैक करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वह इस सबसे मुश्किल फॉर्मेट में रन बनाने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं.

वह दुनिया के नंबर वन टी20 बल्लेबाज हैं. मुंबई इंडियंस को आईपीएल के खिताब जितवाने में भी सूर्यकुमार यादव की अहम भूमिका रही है. लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट में वह भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं. वर्ल्ड कप शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है और यादव को भी पता है कि उनके लिए राह आसान नहीं है.

वेस्टइंडीज में खेली गई वनडे सीरीज में टीम प्रबंधन ने उन्हें नंबर छह पर आजमाने का फैसला किया. और नंबर चार पर टीम इंडिया की पहली पसंद श्रेयस अय्यर फिट होकर लौट आए हैं. ऐसे में लगता तो यही है कि सूर्यकुमार यादव को अब अपने नए स्थान पर ही बल्लेबाजी करनी होगी.

एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया तो उसमें दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को भी शामिल किया. और अगर सब ठीक रहा तो सूर्या वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में जगह बना सकते हैं. हालांकि उन्हें भी मालूम है कि यह काम इतना आसान नहीं होगा.

स्टार स्पोर्ट्स ने सूर्या के हवाले से कहा, ‘मुझे जो भी भूमिका दी जाएगी मैं उस भूमिका को बनाए रखना चाहूंगा. और अगर मेरी भूमिका बदल जाती है तो मैं उसमें भी अपना किरदार अदा करूंगा. लेकिन असल बात तो यह है कि यह वह फॉर्मेट है जिसमें मैं अच्छा करना चाहता हूं.’

💬 "Hopefully Sharma and Kohli can roll some arm over in the World Cup" 😃 #TeamIndia captain Rohit Sharma at his inimitable best! 👌 #AsiaCup2023 | @imRo45 pic.twitter.com/v1KKvOLcnq — BCCI (@BCCI) August 21, 2023

उन्होंने कहा, ‘हर कोई कह रहा है कि टी20 मेरे लिए अच्छा चल रहा है. दोनों सफेद बॉल से खेले जाते हैं लेकिन आखिर क्यों मैं 50 ओवर के खेल का तोड़ नहीं निकाल पा रहा हूं. लेकिन मैं अपना अभ्यास कर रहा हूं और मेरे हिसाब से यह सबसे चुनौतीपूर्ण फॉर्मेट है.’ सूर्यकुमार यादव की नजर में वनडे क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट का मेल है. उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में सही संतुलन होना जरूरी है.