IND vs AUS: कप्तान सूर्यकुमार यादव बोले- AUS के खिलाफ बेखौफ खेले टीम इंडिया

विशाखापत्तनम. सूर्यकुमार यादव इंटरनेशनल क्रिकेट में आज पहली बार बतौर कप्तान मैदान पर उतरेंगे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, जहां वह युवा टीम की अगुआई करते दिखेंगे. वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में हार के बाद भारत की यह पहली परीक्षा है, जिसमें सूर्यकुमार अपनी कप्तानी का टेस्ट देंगे.

भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से इस फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह इस फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे पांड्या भी चोटिल होने के चलते फिलहाल क्रिकेट से बाहर हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं ने सूर्यकुमार यादव को यहां टीम की कप्तानी दी है. भारत का टारगेट अब अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाल टी20 वर्ल्ड कप है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम यहां निराश नहीं करना चाहेगी.

🗣️ My message to the players is very clear – just be fearless and do whatever it takes to help the team 👌👌#TeamIndia Captain @surya_14kumar ahead of the 1st T20I against Australia.@IDFCFIRSTBank | #INDvAUS pic.twitter.com/jmjqqdcZBi

— BCCI (@BCCI) November 22, 2023