'रोहित-रैना' Vijay Hazare Trophy में इस टीम से खेलते नजर आएंगे, चोटिल अब्दुल समद टूर्नामेंट से बाहर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा रह चुके जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर अब्दुल समद (Abdul Samad) विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022 से बाहर हो गए हैं. समद के अलावा तेज गेंदबाज शाहरुख डार (Sharukh Dar) भी चोट के चलते टूर्नामेंट के आगामी मैचों में नहीं खेल पाएंगे.

अब्दुल समद और शाहरुख डार की जगह अब सूर्यांश रैना (Suryansh Raina) और मीडियम पेसर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है. समद और शाहरुख डार के चोटिल होने से जम्मू-कश्मीर की टीम को तगड़ा झटका लगा है.

आपको बता दें कि अब्दुल समद के लिगामेंट में चोट लगी है. वहीं, तेज गेंदबाज शाहरुख डार 17 नवंबर को पंजाब के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे.