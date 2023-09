कप्तान Cheteshwar Pujara पर लगा बैन, अब टीम के अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे

लंदन: ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब (Sussex) के मौजूदा कप्तान चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक मैच का बैन लगा दिया है. भारतीय बल्लेबाज पुजारा के खिलाफ यह अनुशासनात्मक कार्रवाई उनकी टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बाद लगाया गया है. कप्तान पुजारा पर प्रतिबंध के अलावा, ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के खाते से भी काउंटी चैम्पियनशिप 2023 (County Championship) में से 12 अंक काट लिए गए हैं. पुजारा अब ससेक्स के लिए अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे.

ससेक्स के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि एक ही सीज़न में उन पर चौथी बार पेनल्टी लगाई गई. टीम के कप्तान चेतेश्वर पुजारा ने बिना कोई बहस किए आरोपों को स्वीकार कर लिया है. इस आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार खिलाड़ी, अर्थात टॉम हेन्स, जैक कार्सन और एरी कारवेलस, आगामी मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

ईसीबी ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि 13 सितंबर 2023 को लीसेस्टरशायर के खिलाफ काउंटी चैम्पियनशिप मैच में दो पेनल्टी अंक प्राप्त करने के कारण, ससेक्स अब एक सीज़न में चार पेनल्टी अंक पूरा कर चुका है. ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि टॉम हैन्स, जैक कार्सन और एरी कारवेलस अगले मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

Information on the penalties received by @SussexCCC for breaching ECB’s Professional Conduct Regulations.

— England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) September 18, 2023