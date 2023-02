T20 World Cup: सूजी बेट्स ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, विराट कोहली के साथ इस क्लब में हुईं शामिल

न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (Suzie Bates) ने साउथ अफ्रीका में जारी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप (Women’s T20 World Cup) में इतिहास रच दिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार को 81 रन की नाबाद पारी खेली. सूजी बेट्स को महिला IPL नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था. लेकिन अपनी इस पारी की बदौलत अब वह महिला टी20 वर्ल्ड कप में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं.

क्रिकेट इतिहास में वह इस कारनामे को करने वाली दुनिया की तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं. सूजी बेट्स से पहले मेंस क्रिकेट में श्रीलंका के महेला जयवर्धने और भारत के विराट कोहली यह कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं. सूजी बेट्स की तूफानी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ‘वर्चुअल नॉकआउट’ ग्रुप मैच में बांग्लादेश महिला टीम को 71 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जीवंत रखीं.

दोनों टीमों को टूर्नामेंट में बने रहने के लिये इस मैच में जीत दर्ज करने की जरूरत थी. न्यूजीलैंड ने तीन मैचों में पहली जीत से अंक तालिका में अपना खाता खोला. न्यूजीलैंड ने ग्रुप एक मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बेट्स की सात चौके और एक छक्के जड़ित 61 गेंद की पारी के दम पर तीन विकेट गंवाकर 189 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 118 रन ही बना सकी। यह उसकी तीन मैचों में तीसरी हार है. बांग्लादेश के लिये मुर्शिदा खातून 30 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं. न्यूजीलैंड की ओर से ईडन कार्सन ने तीन जबकि हना रोवे ने दो विकेट हासिल किए.