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Swastik Chikara 195 Runs Ayodhya Premier League Ipl 2026 Unsold Player

IPL 2026 में अनसोल्ड रहे खिलाड़ी ने बल्ले से बरपाया कहर! 69 गेंदों में ठोके 195 रन

IPL 2026 के आगाज से ठीक पहले क्रिकेट जगत में एक ऐसे नाम की चर्चा हो रही है, जिसे इस साल की नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा.

Image- Instagram/Swastik Chikara

Sports News in Hindi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का बिगुल बजने ही वाला है. 28 मार्च 2026 से शुरू होने वाले इस सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा.

हालांकि इस चमक-धमक वाली लीग के शुरू होने से ठीक पहले, एक ऐसे खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी हैं जिसे इस बार किसी भी फ्रेंचाइजी ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. ये खिलाड़ी हैं 20 साल के युवा बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा.

दोहरे शतक से चूके, लेकिन रच दिया इतिहास

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आने वाले स्वास्तिक चिकारा इन दिनों अयोध्या प्रीमियर लीग 2026 में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहे हैं. 22 मार्च को गोमती थंडर की ओर से खेलते हुए उन्होंने हिंडन टाइटंस के गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है.

21 छक्के और 11 चौके लगाए

स्वास्तिक ने महज 69 गेंदों का सामना किया और नाबाद 195 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली. हालांकि, वह अपने दोहरे शतक से मात्र 5 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. इस पारी की सबसे खास बात उनका आक्रामक अंदाज रहा. उन्होंने इस पारी में 21 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 282.61 के स्ट्राइक रेट से तूफानी पारी खेली.

उनकी इस आतिशी पारी के दम पर गोमती थंडर ने निर्धारित 20 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 307 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 क्रिकेट के लिहाज से एक दुर्लभ आंकड़ा है.

आईपीएल का सफर

स्वास्तिक चिकारा की प्रतिभा को दुनिया ने पहले भी पहचाना है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें आईपीएल के मुख्य मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिल सका. 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था, लेकिन वे बेंच पर ही बैठे रहे.

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नहीं मिला डेब्यू का मौका

पिछले सीजन में वे चैंपियन टीम आरसीबी का हिस्सा थे, पर यहां भी उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला. 2026 के मिनी ऑक्शन में आईपीएल के आगामी सीजन से पहले आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया. स्वास्तिक ने 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ खुद को रजिस्टर किया, लेकिन इस बार किसी भी टीम ने उन पर दांव नहीं लगाया और वे अनसोल्ड रहे.

अयोध्या प्रीमियर लीग में उनकी यह 195 रनों की पारी उन सभी फ्रेंचाइजी के लिए एक कड़ा जवाब है जिन्होंने उनकी पावर-हिटिंग क्षमता को नजरअंदाज किया. 282 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांग के अनुसार बल्लेबाजी करने का पूरा दमखम है.

आईपीएल 2026 के आगाज में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में अगर किसी टीम का कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, तो स्वास्तिक चिकारा निश्चित रूप से रिप्लेसमेंट के तौर पर चयनकर्ताओं की पहली पसंद बन सकते हैं. गाजियाबाद के इस लड़के ने साबित कर दिया है कि भले ही वह आईपीएल की नीलामी में बिके न हों, लेकिन उनके बल्ले की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी.