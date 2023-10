ICC वर्ल्ड कप 2023 में आज मेजबान टीम इंडिया की अफगानिस्तान से भिड़ंत होनी है. इस मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं क्योंकि लंबे समय बाद पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और अफगानिस्तान के क्रिकेटर नवीन-उल-हक (Naveen-ul-Haq) का सामना होने जा रहा है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग नवीन ट्रेंड कर रहा है. इस बहती गंगा में अब फूड डिलिवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) ने भी अपने हाथ धो लिए हैं.

दरअसल, स्विगी (Swiggy) ने एक्स पर एक मजेदार पोस्ट किया है जिसे नवीन उल हक पर निशाना माना जा रहा है. स्विगी इंस्टामार्ट ने लिखा, क्षमा करें, दिल्ली के नवीन, लेकिन आम स्टॉक में नहीं हैं, उनका सीज़न ख़त्म होगया, चीकू भेजदे?.” इस पोस्ट को नवीन उल हक से जोड़कर देखा जा रहा है.

बता दें, नवीन उल हक और विराट कोहली (Virat Kohli) के बीच IPL 2023 के एक मुकाबले में जोरदार बहस देखने को मिली थी. इसके बाद नवीन ने एक मैच में कोहली के जल्दी आउट होने के बाद आम की स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी जिससे कोहली फैंस काफी भड़क गए थे. यही वजह है कि अब नवीन को कोहली फैंस चीकू-चीकू कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि कोहली का निकनैम चीकू हैं.

Sorry Naveen from Delhi but mangoes are out of stock unka season khatam hogaya, cheeku bhejde? 🤪

— Swiggy Instamart (@SwiggyInstamart) October 10, 2023