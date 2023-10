Hindi Cricket Hindi

World Cup 2023 में साउथ अफ्रीका टीम का SWOT विश्लेषण, क्या है ताकत-कमजोरी? कब बनेगी खतरा!

South Africa Cricket Team for ODI World Cup 2023: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित होने के कारण टीम 1975 से लेकर 1987 वर्ल्ड कप तक भाग नहीं ले पाई. 1992 से 2019 तक 8 वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी साउथ अफ्रीका कभी चैंपियन नहीं बन पाई.

South Africa Cricket Team for ODI World Cup 2023

नई दिल्ली: क्रिकेट का महापर्व यानी के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2023) का गुरुवार, 05 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इस बार 10 टीमें खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी. इन 10 टीमों साउथ अफ्रीका (South Africa Cricket Team) भी एक टीम है. वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो उसके हाथ हमेशा से निराशा ही हाथ लगी है. कई बार आखिर समय पर आकर टीम खिताब जीतने से चूक गईं. अंतिम समय पर आकर कई करीबी मुकाबले हारने के कारण साउथ अफ्रीका को ‘चोकर्स’ के नाम से जाना जाने लगा.

यहां हम साउथ अफ्रीका टीम का SWOT विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें टीम की ‘ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा’ जैसे फैक्टर पर बात करेंगे.

कैसा रहा है इतिहास?

1992 से लेकर 2019 तक 8 वर्ल्ड कप (ODI World Cup) टूर्नामेंट खेलने के बाद भी टीम कभी चैंपियन नहीं बन पाई. कई बार टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कभी खराब किस्मत तो कभी अपनी खुद की गलतियों ने उस पर ‘चोकर्स’ का थप्पा लगा दिया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित होने के कारण टीम 1975 से लेकर 1987 के वर्ल्ड कप तक क्रिकेट के इस महाकुंभ में भाग नहीं ले पाई.

रंगभेद नीतियों के कारण 22 साल तक बैन झेलने के बाद 1992 वर्ल्ड कप में टीम केप्लर वेसल्स की अगुवाई में उतरी. लेकिन उस टूर्नामेंट में किस्मत ने साउथ अफ्रीका का साथ नहीं दिया और सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार झेलनी पड़ी. टीम की इस हार के लिए अब भी उस समय आई बारिश को जिम्मेदार माना जाता है.

इसके बाद टीम 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल और 1999 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल तक ही पहुंच पाई. 2003 में तो टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई जबकि 2007 में उसने एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन किया और टॉप-4 में अपनी जगह बनाने में सफल रही. भारत में हुए 2011 वर्ल्ड कप में टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में आकर समाप्त हो गया. लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में उसने दोबारा से सेमीफ़ाइनल तक का सफर तय किया और 2019 में वो फिर से ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई.

क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत?

क्विंटन डिकॉक, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी और कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ियों को आईपीएल में भारत में खेलने का अनुभव है और इससे उन्हें भारत की परिस्थितियों से तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी.

अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगे. उनका साथ देने के लिए लुंगी एनगिडी जैसे अन्य तेज गेंदबाज शामिल हैं. भारतीय उपमहाद्वीप में स्पिनरों की भूमिका अहम होने वाली है और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के पास केशव महाराज और तबरेज़ शम्सी जैसे शानदार स्पिनर हैं. इन्हें भारत में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है.

2023 वर्ल्ड कप में टीम कप्तान तेम्बा बावुमा की अगुवाई में अपने पिछले सभी प्रदर्शन को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगी. टूर्नामेंट में टीम को अपना पहला मुकाबला श्रीलंका (South Africa vs Sri Lanka) के खिलाफ 7 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलना है. मौजूदा समय में टीम आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद है.

क्या है बड़ी कमजोरी?

अपने आखिरी वर्ल्ड कप में छाप छोड़ना चाहेंगे क्विंटन डिकॉक

स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का यह आखिरी वर्ल्ड कप है. डिकॉक वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) के बाद वनडे क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. ऐसे में वह अपने इस आखिरी टूर्नामेंट में अहम छाप छोड़ना चाहेंगे.

वर्ल्ड कप 2023 के लिए साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: तेम्बा बावुमा (कप्तान), गेराल्ड कोएट्ज़ी, क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एंडिले फेहलुकवायो, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, रासी वैन डेरडुसेन, लिजाद विलियम्स.

We are days away from The Proteas first #CWC23 encounter against Sri Lanka Here’s a reminder of our @cricketworldcup fixtures Woza Nawe Back The Boys #BePartOfIt pic.twitter.com/U13oXd7MMs — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 27, 2023

वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका का फुल शेड्यूल:

07 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs श्रीलंका, नई दिल्ली

12 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, लखनऊ

17 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs नीदरलैंड्स, धर्मशाला

21 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs इंग्लैंड, मुंबई

24 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश, मुंबई

27 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान, चेन्नई

01 नवंबर: साउथ अफ्रीका vs न्यूजीलैंड, पुणे

05 नवंबर: साउथ अफ्रीका vs भारत, कोलकाता

10 नवंबर: साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान, अहमदाबाद.

