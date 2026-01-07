  • Hindi
T20 World Cup 2026: ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया ये जवाब, मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने का किया था अनुरोध

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर बोर्ड की चिंताओं के बारे में आईसीसी से जवाब मिला है.

T-20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में टी20 विश्व कप के मैच न खेलने और मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने के अनुरोध का जवाब दिया है. बोर्ड ने कहा कि आईसीसी 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की हिस्सेदारी को बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित करेगी और अपना पूरा समर्थन देगी. बोर्ड ने कहा कि आईसीसी ने जरूरी मुद्दों को सुलझाने और सुरक्षा इंतजाम के हिस्से के तौर पर उनके इनपुट पर विचार करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है.

आईसीसी का जवाब

बीसीबी ने अपने बयान में कहा: “बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत में बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर बोर्ड की चिंताओं के बारे में आईसीसी से जवाब मिला है, जिसमें टीम के मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का अनुरोध शामिल है. आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम की पूरी और बिना किसी रुकावट के भागीदारी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. आईसीसी ने उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए बीसीबी के साथ मिलकर काम करने की अपनी इच्छा जताई है और भरोसा दिलाया है कि बोर्ड के इनपुट का स्वागत किया जाएगा और इवेंट के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना पर विचार किया जाएगा.”

बीबीसी ने क्या कहा

आईसीसी द्वारा बीसीबी को दिए गए अल्टीमेटम की खबरों को बोर्ड ने बेबुनियाद बताया है. बीसीबी ने कहा: “बोर्ड आईसीसी और संबंधित आयोजकों के साथ मिलकर पेशेवर तरीके से बातचीत जारी रखेगा ताकि एक दोस्ताना और व्यवहारिक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जो टी20 विश्व कप 2026 में टीम की आसान और सफल भागीदारी सुनिश्चित करे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.”

ग्रुप सी में है बांग्लादेश

बांग्लादेश क्रिकेट टीम को विश्व कप में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ ग्रुप सी में रखा गया है. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप स्टेज के अपने शुरुआती 3 मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के साथ कोलकाता में खेलने हैं. चौथा और आखिरी मैच नेपाल के साथ 17 फरवरी को मुंबई में खेलना है. (इनपुट:आईएएनएस)

