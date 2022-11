टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार को भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को और मजबूत कर लिया है. एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को डकवर्थ लुईस स्टर्न सिस्टम के चलते 5 रन से हार का सामना करना पड़ा.Also Read - T20 World Cup- महेला जयवर्धने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़े विराट कोहली तो जयवर्धने ने यूं की तारीफ, VIDEO

भारत ने बांग्लादेश को 185 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन बारिश के खलल डालने के बाद उसे नया संशोधित लक्ष्य मिला, जिसके तहत उसे 16 ओवर में 151 रनों की दरकार थी. यहां उसे 5 रन से हार का सामना करना पड़ा.

मैच के बाद बांग्लादेश के विकेटकीपर नुरुल हसन ने एक बड़ा आरोप लगाया है. नुरुल ने कहना है कि मैदानी अंपायर्स ने विराट कोहली के 'फेक फील्डिंग' को नजरअंदाज कर दिया. अगर ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश को पेनल्टी के पांच अतिरिक्त रन मिलते.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की खबर के मुताबिक यह घटना बांग्लादेश की पारी के 7वें ओवर की है. इसमें लिट्टन दास ने अक्षर पटेल की गेंद पर ऑफ साइड में शॉट खेला. अर्शदीप ने थ्रो फेंका. गेंद विराट के पास से गुजर रही थी. और कोहली- जो प्वॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे- उन्होंने विकेट पर थ्रो करने का नाटक किया.

Law 41.5.1 states: “It is unfair for any fielder wilfully to attempt, by word or action, to distract, deceive or obstruct either batsman after the striker has received the ball,”

5 runs should have been awarded to Bangladesh here pic.twitter.com/t1a6Q0femn

