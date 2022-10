टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराकर वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले अपना मनोबल बढ़ाने का काम किया है. अब तक स्लॉग ओवरों की परेशानी से जूझ रही टीम इंडिया ने इस मैच में आखिरी दो ओवरों में 16 रन बचाकर कमाल किया है. 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने 5 रन दिए, जबकि आखिरी 6 ओवरों में मोहम्मद शमी ने कंगारू टीम के अंतिम 3 विकेट झटककर धमाल मचा दिया. उनकी अंतिम 4 बॉल पर कंगारुओं ने लगातार 4 विकेट गंवाए.Also Read - IND vs AUS- बैटिंग में कुछ कम चले विराट कोहली लेकिन फील्डिंग से थर्राया ऑस्ट्रेलिया, VIDEO में देखें- ये रन आउट

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. टीम इंडिया ने केएल राहुल (57) और सूर्यकुमार यादव (50) की बेहतरीन पारियों के दम पर 20 ओवर में 186 रन बनाए थे. कंगारू टीम के लिए केन रिचर्डसन ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए. Also Read - अभ्यास मैच में मोहम्मद शमी का धमाल, चार गेंदो पर लिए चार विकेट लेकिन नहीं मिली हैट्रिक

What A Win! 👌 👌#TeamIndia beat Australia by 6⃣ runs in the warm-up game! 👏 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/3dEaIjgRPS #T20WorldCup | #INDvAUS pic.twitter.com/yqohLzZuf2

— BCCI (@BCCI) October 17, 2022