पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के महामुकाबले के बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) सस्ते में आउट हुए. जिसके बाद फैंस ने राहुल की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग की है.Also Read - रफ्तार में दौड़ रही है सूर्यकुमार यादव एक्सप्रेस, एक साल में सर्वाधिक रन- मोहम्मद रिजवान को पछाड़ा

रविवार को मेलबर्न के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के पहले मैच में 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते राहुल ने आठ गेंदो पर चार रन बनाकर तेज गेंदबाज नसीम शाह के खिलाफ बोल्ड हुए थे. Also Read - PAK vs ZIM, T20 World Cup 2022 LIVE: पाकिस्तान को पहली सफलता, मोहम्मद वसीम के शिकार बने क्रेग एर्विन

जबकि नीदरलैंड्स के खिलाफ सिडनी में खेले पहले मुकाबले में राहुल पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदो पर 9 रन बनाकर पॉल वान मीरकेरन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे. हालांकि उनके विकेट को लेकर ट्विटर पर बस चल रही है लेकिन आखिर में भारतीय बल्लेबाज को एक बार फिर बिना दहाई का आंकड़ा छुए पवेलियन लौटना पड़ा. Also Read - टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड

पिछले 12 महीनों के राहुल के टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्डपर नजर डालें तो उन्होंने 18 मुकाबलों में 134.39 की स्ट्राइक रेट से 590 रन बनाए हैं जिसमें आठ अर्धशतक शामिल हैं.

विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली थी लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में वो अब तक उस तरह की फॉर्म का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.

नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में राहुल के एक बार फिर बड़ा स्कोर ना बनाने के बाद भारतीय फैंस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक यूजर ने लिखा, “मैं केएल राहुल के बहुत बड़े प्रशंसक के रूप में कहूंगा कि उसका समय समाप्त हो गया है … उसे ड्रॉप कर दो.”

As a die hard Kl Rahul fan i would say that his time is up… Drop him.#INDvNED pic.twitter.com/WNdVljZMMb — Passionate Fan (@Cricupdatesfast) October 27, 2022

#ShikharDhawan is surely a better choice than #KLRahul. Wonder, why he never gets enough chances and backing from BCCI and the team management. You get a left-hand right-hand combination, side by side some experience. — Himesh (@HimeshMankad) October 27, 2022

I will take any version of Rishabh Pant over this fraud KL Rahul. pic.twitter.com/xc1otxyesQ — Sourabh (@1handed6) October 27, 2022

KL Rahul is the biggest scam ever happened to Indian cricket.. — The Frustrated Indian (@FrustIndian) October 27, 2022

कई फैंस ने राहुल की जगह पंत या शिखर धवन या पृथ्वी शॉ को मौका दिए जाने की बात कही. बता दें कि धवन या शॉ भारत के टी20 विश्व कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं लेकिन पंत ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, ऐसे में मुमकिन है कि आगामी मैचों में वो प्लेइंग इलेवन में नजर आएं.

पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में जीत हासिल कर टीम इंडिया ग्रुप 2 में शीर्ष पर पहुंच चुकी है और भारत के अगले तीन मैच दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ है, जहां टीम मैनेजमेंट के पास प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने को मौकें होंगे.