India vs Pakistan T20 World cup 2022 Amit Mishra Trolled Barmy Army: मेलबर्न के एतिहासिक मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ रही हैं. दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं. लेकिन इंग्लैंड टीम का फैन क्लब बार्मी आर्मी ने इस मैच को ट्रोल करने की कोशिश की. बार्मी आर्मी ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा कि क्या है भारत पाकिस्तान मैच, कभी इसके बारे में सुना नहीं.Also Read - T20 World Cup 2022- सुपर 12 राउंड में श्रीलंका ने की जीत से शुरुआत, आयरलैंड को 9 विकेट से दी मात

भले ही बार्मी आर्मी इंग्लैंड का फैन क्लब है लेकिन उसकी यह हरकत भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स को पसंद नहीं आई. भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने भी जब इस ट्वीट को देखा तो उन्हे यह रास नहीं आया. इसके बाद मिश्रा जी ने जो जवाब उन्हें दिया उस पर बार्मी आर्मी को बैक फायर का अहसास जरूर हो गया. Also Read - बिना खाता खोले पवेलियन लौटे बाबर तो चार रन पर आउट हुए रिजवान; पाकिस्तान ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

बार्मी आर्मी ने ट्वीट किया, ‘भारत बनाम पाकिस्तान क्या है, इसके बारे में कभी सुना नहीं.’ इसके बाद भारतीय स्पिनर ने उन्हें जवाब दिया, ‘समस्या पैदा करना और फिर उसे भूल जाना… यह बिलकुल इंग्लिश व्यवहार है.’ Also Read - बाबर आजम को शून्य पर आउट कर अर्शदीप सिंह ने दोहराया 13 साल पुराना रिकॉर्ड

Creating a problem and then forgetting it.. typical English behaviour. 😂 https://t.co/MJaak8NZO1

