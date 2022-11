टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के फाइनल में आज इंग्‍लैंड की टीम का सामना पाकिस्‍तान से हो रहा है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहे इस खिताबी मुकाबले में इंग्‍लैंड के कप्‍तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है. फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने बाजू पर काली पट्टी (black armbands) बांधकर मैच खेलने उतरे हैं.

इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम ने यह फैसला ‘इंग्लैंड क्रिकेट का गॉडफादर’ कहे जाने वाले डेविड इंग्लिश (David English) के सम्मान में किया है. डेविड इंग्लिश का 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. डेविड के बनबरी स्कूल फेस्टिवल (Bunbury Schools Festival) ने देश को 1000 से अधिक प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के करियर को बढ़ावा देने में मदद की है, जिसमें 125 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं.

इंग्लिश कप्तान ने भी डेविड इंग्लिश के निधर पर शोक संवेदना प्रकट की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘डेविड इंग्लिश के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. जीवन के महान इंसानों में से एक, उनके साथ समय बिताना बहुत खुशी भरा पल रहा. उनके शानदार बनबरी फेस्टिवल्स ने इंग्लैंड को कुछ बेहतरीन इंग्लिश क्रिकेटर दिये, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.’