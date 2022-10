भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मैच में रोमांच हमेशा शिखर पर होता है. जब दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो अंपायरों पर भी दबाव होता है और दबाव में गलती के चांस भी बढ़ जाते हैं. ऐसी ही एक गलती थर्ड अंपायर से तब हो गई, जब अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे.Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup: भारत की हुई जबरदस्त जीत, 4 विकेट से हारा पाकिस्तान, विराट ने एक दिन पहले दिया दिवाली का तोहफा | Watch Video

अक्षर पटेल शादाब खान की गेंद पर सिंगल दौड़ना चाहते थे लेकिन वहां फील्डर देखकर विराट ने उन्हें वापस लौटाया तो उन्हें देर हो चुकी थी. लेकिन नियमों के हिसाब से वह क्रीज से बाहर रहने के बावजूद आउट नहीं लग रहे थे. Also Read - T20 World Cup- India vs Pakistan: किंग की तरह खेले विराट कोहली, मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को दिलाई जीत

लेकिन इस मैच में टीवी अंपायर या थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे रिचर्ड केटनबर्ग (Richard Kettleborough) ने इस फुटेज को शायद ठीक से देखा ही नहीं कि भले अक्षर पटेल क्रीज से बाहर थे लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान पहले ही गिल्लियां बिखेर चुके थे, जबकि गेंद उनके हाथ में ही नहीं थी. जब बाद में गेंद स्टंप को छुई भी तो गिल्लियां पहले ही गिर चुकी थीं. Also Read - पाकिस्‍तान पर जीत से रोहित की खुशी में लगे चार चांद, विराट को कंधे पर उठाकर करने लगे डांस

लेकिन अंपायर ने इन सब पर अंपायर ध्यान ही नहीं दिया. पावरप्ले के बाद शादाब खान खान के स्पेल की यह पहली ही गेंद थी.

भारत ने इससे पहले 3 विकेट गंवाकर 26 रन ही बनाए थे और अक्षर पटेल विकेट बचाकर कुछ रन जोड़ने की तैयारी में थे. वह पहली ही गेंद को ऑन साइड पर धकेलने के बाद सिंगल चुराना चाहते थे. इसके लिए वह तुरंत क्रीज से बाहर निकले.

Third umpire Richard Kettleborough makes a massive call – Axar is run out even though Rizwan fumbled #T20WorldCup pic.twitter.com/u8QnTWCslU

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 23, 2022