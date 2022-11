टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हरा दिया. बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने बांग्ला टीम को 185 रनों का लक्ष्य दिया था और इसके जवाब में उसने पहले 7 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 66 रन बना लिए. लिट्टन दास अकेले अपने दम पर हाफ सेंचुरी जड़ चुके थे और दूसरे छोर पर नजमुल हसन शांतो उनका बखूबी साथ निभा रहे थे.Also Read - T-20 World Cup 2022: कप्तान Rohit Sharma ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, बताया महान खिलाड़ी | Watch Video

लेकिन यहां से मैच में बारिश आ गई और मैच काफी देर तक रुका रहा. अगर यह मैच यहां से दोबारा शुरू न हो पाता तो भारतीय टीम मुश्किल में होती और उसे यहां हार का मुंह देखना पड़ता. Also Read - T20 World Cup Points Table 2022: बांग्‍लादेश को हराकर सेमीफाइनल से एक कदम दूर भारतीय टीम

क्योंकि टीम इंडिया डकवर्थ लुईस नियम से 17 रन पीछे थी. इस पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को लगा कि यह मैच अब शुरू नहीं होने वाला और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है. Also Read - IND vs BAN- लिट्टन दास ने मचा दी थी खलबली फिर केएल राहुल ने यूं पलटा मैच का पासा

Bangladesh in a strong position if rain stays pic.twitter.com/tCVMWoKFaA

पाकिस्तान लगभग पहले ही बाहर हो चुका है और अगर उसका चिर प्रतिद्वंद्वी भारत भी बाहर होगा तो फिर उसकी मजा आएगा. इस खुशी में अख्तर ने मैच खत्म होने से पहले ही अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत को जो फैंटी लगा रहा है उसे देख मजा आ गया.

इस वीडियो ने शोएब अख्तर ने बांग्लादेश की तारीफ के पुल बांध दिए, लेकिन किस्मत ने भारत का साथ दिया और बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के तहत संशोधित लक्ष्य मिला, जिसमें उसे 16 ओवर में 151 रन बनाने थे. टीम इंडिया ने यह मैच 5 रन से अपने नाम किया तो सोशल मीडिया यूजर्स ने अख्तर की क्लास लगी दी.

Beta upset to tum ho gaye hoge ab tak…result tak wait kiya kar

..pehle hi bhaukna shuru kar dete ho…pakistan to gaya…JEETEGA INDIA INDIA

— AlphaMan (@tarang_trivedi) November 2, 2022