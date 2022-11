India Beat Bangladesh By 5 Runs Match Report And Highlights: भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. अब उसके 6 अंक हैं और वह गु्प 2 में सबसे ऊपर है. भारत ने बांग्लादेश के सामने 185 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन बारिश ने मैच में खलल डाली, जिसके बाद उसे 16 ओवर में 151 रनों का संशोधित टारगेट मिला, जिसके जवाब में वह 6 विकेट गंवाकर 145 रन ही बना पाई. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. नाबाद 64 रन बनाने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.Also Read - Pakistan’s T20 World Cup squad: पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, साउथ अफ्रीका मैच से बाहर हुआ यह स्टार बल्लेबाज

184 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को लिट्टन दास ने बेहद तेज तर्रार शुरुआत दी थी. उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया.

उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को नहीं बख्शा. लिट्टन दास ने सिर्फ 21 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जबकि दूसरे छोर पर आए उनके साथी बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो 11 बॉल में सिर्फ 3 रन बनाकर खेल रहे थे.

7 ओवर में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए 66 रन बना लिए. लेकिन यहां बारिश ने दस्तक दे दी. एक पल को लगा कि अगर मैच दोबारा नहीं हुआ तो भारत को यहां बड़े उलटफेर का शिकार होना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार बांग्लादेश भारत से 17 रन आगे था. लेकन करीब 30 मिनट मैच रुकने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ और बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रनों का नया संशोधित लक्ष्य मिला.

भारतीय गेंदाबजों ने इस बार विरोधी टीम को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और पहले लिट्टन दास (60) केएल राहुल के बेहतरीन थ्रो पर रन आउट हुए तो फिर भारत ने दो और विकेट लेकर बांग्लादेश को दबाव में घेर लिया. मोहम्मद शमी ने नजमुल हसन (21) को आउट कराया. इसके बाद अफीफ हुसैन (3) अर्शदीप सिंह का शिकार बने.

अर्शदीप सिंह ने कुछ ही पलों में कप्तान शाकिब अल हसन (13) को आउट कर बांग्लादेश को तगड़ा झटका देकर भारत की जीत लगभग पक्की कर दी.

