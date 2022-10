पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 160 रनों की चुनौती का पीछा करने उतरी थी. टीम इंडिया से यहां अपने चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत की आस थी. लेकिन धीरे-धीरे उसकी जीत मुश्किल में दिखने लगी. ऐसा लग रहा था मानों पाकिस्तान भारत को टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में लगातार दूसरी बार मात दे देगा. क्या कप्तान रोहित शर्मा, क्या केएल राहुल और क्या सूर्यकुमार यादव. टीम इंडिया के बल्लेबाज क्रीज पर आते रहे और जाते रहे.Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup: भारत की हुई जबरदस्त जीत, 4 विकेट से हारा पाकिस्तान, विराट ने एक दिन पहले दिया दिवाली का तोहफा | Watch Video

लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) एक छोर पर खड़े थे और वह मैच के जरूरी तालमेल बना रहे थे. उन्हें भारतीय टीम के 4 विकेट गंवाने के बाद हार्दिक पांड्या (40) का साथ मिला. इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की. लेकिन जब आखिरी 6 बॉल में भारत को 16 रन की दरकार थी, तब हार्दिक पांड्या आउट हो गए. यहां से मैच एक बार फिर मुश्किलों में फंस गया. लेकिन विराट कोहली आज एक अलग ही मूड में डटे थे.

For his stunning match-winning knock, @imVkohli bags the Player of the Match award. 👏 👏

उनकी इस पारी में नजाकत के साथ-साथ भरपूर अनुशासन और जीत के जज्बे के साथ-साथ मैच की स्थिति पर सही एक्शन नजर आया. एशिया कप से पहले 3 सालों तक अपनी फॉर्म पाने के लिए तरस रहे विराट कोहली ने एक बार फिर बताया कि अब वह फॉर्म में हैं और खेल को अपने नियंत्रण में रखना जानते हैं. इस बल्लेबाज ने मात्र 53 गेंदों की पारी में नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के भी जमाए.

.@imVkohli shone bright in the chase and was #TeamIndia's top performer from the second innings of the #INDvPAK #T20WorldCup clash. 🙌 🙌

A summary of his batting performance 🔽 pic.twitter.com/493WAMUXca

— BCCI (@BCCI) October 23, 2022