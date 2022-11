टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल (KL Rahul) आखिरकार लय में लौट आए हैं. उन्होंने बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 31 बॉल में ताबड़तोड़ 50 रन ठोके. अपनी इस पारी में राहुल ने 3 चौके और 4 छक्के जमाए. इससे पहले वह इस वर्ल्ड कप में लगातार तीन बार फ्लॉप हुए, जिससे उनकी आलोचनाएं तेज होने लगी थीं.Also Read - T20 वर्ल्ड कप के बादशाह बने विराट कोहली- अब वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन, श्रीलंकाई दिग्गज को पछाड़ा

राहुल ने इस फिफ्टी से पहले अपनी तीन पारियों में सिर्फ 22 रन बनाए थे. हालांकि राहुल की यह फिफ्टी ज्यादा लंबे समय बाद नहीं आई क्योंकि इस वर्ल्ड कप शुरुआत से पहले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक जमाकर आए थे. Also Read - LIVE IND vs BAN T20 Score Update : विराट-राहुल के अर्धशतकों से बांग्‍लादेश को मिला 185 रन का लक्ष्‍य

टी-20 विश्व कप में राहुल का बल्ला अब तक खामोश था. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चार रन, नीदरलैंड के खिलाफ मैच में नौ रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी सिर्फ नौ रन ही बनाए थे. Also Read - India vs Bangladesh T20 World Cup 2022: भारत-बांग्लादेश मैच के बीच कहीं बारिश ना बिगाड़ ना दे टीम इंडिया का खेल, जानें ताजा मौसम का हाल | Watch Video

KL Rahul falls immediately after bringing up his half-century 👏#T20WorldCup | #INDvBAN | 📝: https://t.co/L9hgSeL5Z0 pic.twitter.com/CNoSVzTNLK

— ICC (@ICC) November 2, 2022