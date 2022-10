T20 World Cup 2022 : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 शुरू हुए अब 12 दिनों का वक्‍त बीत चुका है. इस सीजन हमें कई उलटफेर देखने को मिले हैं. क्‍वालीफायर राउंड के दौरान वेस्‍टइंडीज की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है. सुपर-12 की बात की जाए तो गुरुवार को पाकिस्‍तान को जिम्‍बाब्‍वे के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी. इससे पहले इंग्‍लैंड को आयरलैंड की टीम ने मात दी थी. इस टी20 वर्ल्‍ड कप में छोटी टीमें भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. प्‍वाइंट्स टेबल के साथ सर्वाधिक रन बनाने व विकेट लेने वाले क्रिकेटर्स की ताजा सूची इस बात की गवाही भी देती है.Also Read - T20 World Cup- पाकिस्तान बाहर हो गया है और भारत तीस मार खां नहीं वह भी होगा बाहर: Shoaib Akhtar

ग्रुप-1 के प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आयरलैंड दूसरे स्‍थान पर है जबकि मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया की टीम छठे स्‍थान पर दिखती है. इसी तर्ज पर पाकिस्‍तान को हराने वाली जिम्‍बाब्‍वे की टीम ग्रुप-2 के प्‍वाइंट्स टेबल पर तीसरे स्‍थान पर है. सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर्स में नीदरलैंड के मैक्‍स ओडोव्‍ड 152 रन बनाकर दूसरे स्‍थान पर है. जिम्‍बाब्‍वे के सिकंदर रजा 145 रनों के साथ इस फेहरिस्‍त में तीसरे पायरदान पर हैं. फैन्‍स उम्‍मीद कर रहे थे कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मोहम्‍मद रिजवान, बाबर आजम और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी इस लिस्‍ट में टॉप पर होंगे लेकिन ये खिलाड़ी टॉप-10 की सूची से बाहर हैं. अबतक कुसल मेंडिस सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं. विराट कोहली 144 रनों के साथ दूसरे स्‍थान पर हैं. Also Read - VIDEO: जब एडम गिलक्रिस्ट से हुआ विराट कोहली का सामना, गर्मजोशी से मिलाया हाथ और खुलकर लुटाया प्यार

Virat Kohli has joined the race for most runs at #T20WorldCup 2022.

More stats: https://t.co/fyYqGQvPe7 pic.twitter.com/oaG7d7XsI6

— ICC (@ICC) October 28, 2022