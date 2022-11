साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुश्किल में फंसी पाकिस्तान को इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद नवाज की जोड़ी पार लगाने की कोशिश ही कर रही थी कि पारी के 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर नवाज को अंपायर ने LBW आउट दे दिया. इस बीच नवाज DRS लेने की सोचते कि उससे पहले उन्होंने यहां एक रन चुराने की कोशिश की.Also Read - सूर्यकुमार यादव से नहीं है मोहम्मद रिजवान का कोई मुकाबला, ये आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

यह कोशिश रंग नहीं लाई और नॉन स्ट्राइक छोर पर खड़े इफ्तिकार ने उन्हें वापस भेज दिया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और फील्डर ने सीधे थ्रो पर उनकी गिल्लियां बिखेर दीं. हालांकि मोहम्मद नवाज (28) यहां LBW आउट करार दिए गए क्योंकि उन्हें अंपायर पहले ही LBW आउट करार दिया जा चुका था. Also Read - 'भाऊ सबसे ऊपर' सूर्यकुमार यादव की सर्वश्रेष्‍ठ टी20 रैंकिंग पर विराट कोहली ने कुछ यूं लिए मजे

लेकिन जब टीवी वर इस घटना के रिप्ले दिखाए गए तो इससे निश्चित ही पाकिस्तानी टीम और नवाज को झटका लगा होगा क्योंकि वह यहां आउट थे ही नहीं. उन्होंने 22 बॉल में 28 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का भी शामिल था. Also Read - LIVE SA vs PAK Score, T20 WC 2022: एक्‍शन में शाहीन अफरीदी, झटके बैक टू बैक दो विकेट

Mohammad Nawaz would have been not out if he had reviewed the decision. 👀#T20WorldCup #AsliKhelToAbHoga #Super12 #PAKvsSA #TenSportsHD pic.twitter.com/ox1XdWks3O

