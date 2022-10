ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ टी20 वर्ल्ड कप उलटफेर का अखाड़ा बनता जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले दिन एशिया कप चैंपियन श्रीलंका नामीबिया से हार गई तो आज दूसरे दिन दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने 42 रनों से रौंद कर सभी को हैरान कर दिया. विंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जहां स्कॉटिश टीम ने ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से के 66 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.Also Read - सैम कर्रन, हैरी ब्रूक की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया

स्कॉटलैंड ने इसके बाद टी20 विश्व कप के इतिहास में दो खिताब जीतने वाली एकमात्र टीम वेस्टइंडीज को 18.3 ओवर में सिर्फ 118 रन पर समेटकर आसान जीत दर्ज की. वेस्टइंडीज को सुपर 12 चरण में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए अब बुधवार को जिंबाब्वे को हर हाल में हराना होगा. Also Read - WATCH: भारत-पाकिस्तान विश्व कप मैच से पहले शमी से गेंदबाजी टिप्स लेने पहुंचे शाहीन आफरीदी

दूसरी तरफ रिची बेरिंगटन की अगुआई वाली टीम को सुपर 12 चरण में जगह बनाने के लिए अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी आयरलैंड को हराना होगा. इस जीत के बाद कप्तान बेरिंगटन ने कहा, ‘हमें उतने टी20 मैच खेलने को नहीं मिले जितने हम चाहते थे लेकिन हमने 50 ओवरों का काफी क्रिकेट खेला है. यह उस कौशल को छोटे प्रारूप में दिखाने से जुड़ा है.’ Also Read - BAN VS AFG Warm Up Match: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 63 रन से दी मात

