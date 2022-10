अपने घर में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज हराने के बाद भारतीय टीम अपने वर्ल्ड कप मिशन के लिए गुरुवार तड़के ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है. रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए जा रहे सदस्यों की एक ग्रुप फोटो अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर साझा की है.Also Read - Virat Kohli Restaurant: किशोर कुमार के बंगले में विराट कोहली का रेस्टोरेंट, खुद दिखाई अंदर की झलक | देखें तस्वीरें...

BCCI ने यह तस्वीर अपने टि्वटर हैंडर पर शेयर करते हुए आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप अकाउंट को टैग करते हुए लिखा, 'पिक्चर परफैक्ट. आओ इस बार कर दें टीम इंडिया.. और अब यहां हम आ रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप.'

Picture perfect 📸

Let's do this #TeamIndia@cricketworldcup, here we come ✈️ pic.twitter.com/XX7cSg3Qno

— BCCI (@BCCI) October 5, 2022