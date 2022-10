T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में नीदरलैंड ने यूएई को हराकर टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत की है. रविवार को जिलॉन्ग में खेले गए ग्रुप A के दूसरे मैच में UAE को 112 रन का टारगेट दिया था, जिसे नीदरलैंड की टीम ने 1 गेंद शेष रहते 3 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस मैच में नीदरलैंड के गेंदबाजों ने यूएई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते वे 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 111 रन ही बना पाई.Also Read - VIDEO- T20 World Cup: ओह नो! आउट होकर पवेलियन लौट रहा था बल्लेबाज, मुंह के बल गिरा

नीदरलैंड ने तेज गेंदबाजों बास डी लीडे, फ्रेड क्लासेन और बाएं हाथ के स्पिनर टिम प्रिंगल के शानदार स्पेल ने अपनी टीम के लिए काम आसान कर दिया. हालांकि यूएई के गेंदबाजों ने इस मैच को आसानी से नहीं छोड़ा. वे भी अपनी स्पिन और मीडियम पेस के बेहतरीन मिश्रण से इस मैच को रोमांचक परिस्थितियों में अंतिम ओवर तक खींचने में कामयाबी हासिल की. Also Read - Highlights UAE vs NED T20 World Cup 2022 : लो स्‍कोरिंग मैच में नीदरलैंड की तीन विकेट से रोमांचक जीत

