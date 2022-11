टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में भारत की हार से पूरे देश में निराशा की लहर है और भारतीय टीम की रन मशीन और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी इससे दुखी हैं. इस हार के बाद आज विराट कोहली ने टीम इंडिया के फैन्स को एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मन दुखी है लेकिन भविष्य में यहां से और बेहतर होने का लक्ष्य लेकर निकलेंगे.

बता दें गुरुवार को टीम इंडिया का अभियान इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में ही खत्म कर दिया, जब उसने भारत को 10 विकेट से पटकनी देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. इससे पहले 13 नवंबर को होने वाले फाइनल मैच में पाकिस्तान ने अपनी जगह पक्की कर ली थी और इसके बाद से फैन्स की यह बहुत चाहत थी कि अब खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो.