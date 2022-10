टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) अब लय में है और उनके फॉर्म में आते ही क्रिकेट बिरादरी भी बहुत खुश है. गुरुवार को विराट कोहली जब सिडनी क्रिकेट मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से पहले मैदान पर हल्का-फुल्का अभ्यास कर रहे थे तो मैच से पहले टी20 वर्ल्ड कप में कॉमेंट्रेटर की भूमिका निभा रहे पूर्व क्रिकेटर डेल स्टेन उनसे बात कर रहे थे.Also Read - AUS vs ENG T20 LIVE Score: करो-मरो की स्थिति में इंग्‍लैंड-ऑस्‍ट्रेलिया, मेलबर्न में जारी है तेज बारिश

इस दौरान वहां ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट भी उनसे मिलने पहुंचे और जिस गर्मजोशी से वह विराट कोहली से मिले वह देखते ही बनती है.

विराट कोहली एशिया कप से पहले बीते करीब तीन साल से रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी ठोककर उन्होंने फॉर्म में वापसी का संकेत दिया और अब टी20 वर्ल्ड कप मे भी उनका बल्ला आग उगल रहा है.

विराट ने अपने दम पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाई. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 53 बॉल में नाबाद 82 रन बनाए और पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली.

Gilchrist meets Kohli and he seems impressed🙌🏼 pic.twitter.com/BciNf1jV6h

— Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) October 27, 2022