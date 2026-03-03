By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड से भिड़ंत, जानें क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार को पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इस फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच यह 20वीं भिड़ंत है.
T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में भिड़ंत होगी. 4 मार्च यानी बुधवार को खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप का अपना-अपना पहला खिताब जीतने की कड़ी में फाइनल में कदम रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की इकलौती टीम है, जो वर्ल्ड कप में अजेय रही है. टी20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है.
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 19 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें से 12 मुकाबलों में जीत प्रोटियाज टीम के हाथ लगी है. वहीं, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 7 मैच जीते हैं. साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का रहा है. टीम ने टूर्नामेंट में अब तक खेले सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है. एडिन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 राउंड में भारत, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है.
बता दें दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में यह दूसरी भिड़ंत होगी. इससे पहले टूर्नामेंट की शुरुआत में दोनों टीमें एक ही ग्रुप का हिस्सा थीं. ग्रुप D का यह मुकाबला तब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जहां साउथ अफ्रीका ने कीवी टीम को 7 विकेट से मात दी थी.
साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी में एडिन मार्करम बेहतरीन फॉर्म में हैं. इस टूर्नामेंट में मार्करम ने अब तक खेले सभी 7 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 268 रन बना चुके हैं. वहीं, रयान रिकेल्टन भी लगातार बल्ले से अहम योगदान दे रहे हैं. रिकेल्टन 7 मैचों में 171 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 228 रन बना चुके हैं. क्विंटन डी कॉक ने भी पावरप्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को दमदार शुरुआत दी है. गेंदबाजी में लुंगी गिडी साउथ अफ्रीका की ओर से इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. लुंगी गिडी 6 मैचों में अब तक 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. वहीं, कॉर्बिन बॉश 11 विकेट निकाल चुके हैं.
दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम भी बेहतरीन लय में है. बल्लेबाजी में टिम सीफर्ट ने 6 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 216 रन बनाए हैं. वहीं, रचिन रविंद्र लगातार बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे रहे हैं. ग्लेन फिलिप्स ने भी न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को बखूबी संभाला है. गेंदबाजी में मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने बढ़िया प्रदर्शन किया है.
