T20 World Cup 2026, IND vs NED WATCH: 0,0,0, जर्सी बदली पर किस्मत नहीं, अभिषेक शर्मा फिर नहीं खोल पाए खाता
अभिषेक शर्मा जब मैदान पर उतरे तो उम्मीद थी कि वह कुछ कर पाएंगे. लेकिन वह इस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार कोई रन नहीं बना पाए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वह अभी तक कोई रन नहीं बना पाए.
0, 0, 0- यह अभिषेक शर्मा का इस वर्ल्ड कप में स्कोर है. भारत का सबसे बड़ा स्ट्राइकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्ले से गेंद को हिट नही कर पा रहे हैं. अभिषेक को इस फॉर्मेट में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाता है लेकिन वह इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई रन नहीं बना पाए हैं. बुधवार, 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में अभिषेक शर्मा से उम्मीदें थीं. इससे पहले के दो मैचों में वह कोई रन नहीं बना पाए थे. और इस बार भी बाएं हाथ का बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए पविलियन में लौट गया.
ऑफ स्पिनर के साथ पारी का आगाज
नीदरलैंड्स ने वही रणनीति अपनाई जो पाकिस्तान ने अपनाई थी. यानी ऑफ स्पिनर के साथ गेंदबाजी का आगाज करना. और दांव काम कर गया. पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान सलमान अली आगा की गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह आउट हो गए. और यहां भी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया. नीदरलैंड्स ने अपने स्पिनर आर्यन दत्त को पहला ओवर दिया. इस ऑफ स्पिनर के ओवर की तीसरी गेंद पर एक अजीब सा शॉट खेलना चाहा. उन्होंने बल्ला घुमाया लेकिन गेंद और बल्ला आपस में मिलने नहीं वाले थे. गेंद मिडल-ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर अंदर आई. ऐंगल के साथ अंदर आती गेंद पर उन्होंने बैट घुमाया. इससे पहले दो गेंदों पर कोई रन नहीं बना था और अभिषेक ने शायद उसे चक्र को तोड़ना चाहा. लेकिन टूटी उनकी एकाग्रता और गेंद जाकर लेग स्टंप पर लगी.
आर्यन ने यह भांप लिया कि अभिषेक को जगह नहीं देनी है. उन्होंने उनके शरीर के करीब गेंद फेंकी. अभिषेक ने मिड-ऑन के ऊपर से खेलना चाहा. लेकिन वह बोल्ड हो गए.
अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरने से पहले ही गलती कर दी थी
अभिषेक शर्मा जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने मोहम्मद सिराज की टी-शर्ट पहनी हुई थी. पहले उन्होंने अर्शदीप सिं की जर्सी पहनी लेकिन उन्हें अहसास हुआ होगा कि अर्शदीप प्लेइंग इलेवन में हैं तो उन्होंने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनी. शायद उन्होंने सोचा होगा कि इससे शायद किस्मत पलटेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. और भारतीय ओपनर लगातार तीसरी बार जीरो पर आउट हुए.
अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने के मामले में अभिषेक अब संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं. इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने के मामले में भी अभिषेक संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं.
टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज
अभी साल शुरू ही हुआ है और अभिषेक ने 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले है. इन 8 में से पांच बार वह जीरो पर आउट हुए हैं. इसके साथ ही वह एक शर्मनाक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले सलामी बल्लेबाजों की लिस्ट में वह संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. पाकिस्तान के ओपनर सैम इयूब इस लिस्ट में चोटी पर हैं. साल 2025 में अयूब 6 बार जीरो पर आउट हुए थे.
6 – सैम अयूब (पाकिस्तान, 2025)
5 – चालोमवोंग चत्फैसन (थाईलैंड, 2024)
5 – कुशल भुर्टेल (नेपाल, 2024)
5 – धर्मा केसुमा (इंडोनेशिया, 2025)
5 – परवेज़ हुसैन इमोन (बांग्लादेश, 2025)
5 – अभिषेक शर्मा (भारत, 2026)
इस वर्ल्ड कप में कैसे-कैसे आउट हुए हैं अभिषेक शर्मा
यूएसए के खिलाफ मैच की पहली ही गेंद पर उन्होंने हवाई शॉट खेला. पेसर अली खान की गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में शॉट खेला. यूएसए ने सही जगह फील्डर लगाया और अभिषेक आउट.
पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पहला ओवर सलमान अली आगा ने किया और ओवर की चौथी गेंद पर हाथ खोलने के चक्कर में वह मिड-ऑन पर शाहीन अफरीदी को कैच दे बैठे.
और आज भी वह ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त की गेंद पर खराब शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए.
