  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma Hospitalized Due To Stomach Infection

T20 World Cup 2026- टीम इंडिया की चिंता बढ़ी, अभिषेक शर्मा पेट में इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल में भर्ती

भारत के युवा ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को दिल्ली पहुंचते ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है. उनके पेट में इन्फेक्शन की रिपोर्ट है.

Published date india.com Published: February 11, 2026 9:10 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Abhishek Sharma in Flight
अभिषेक शर्मा @Instagram

टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस संक्रमण के कारण गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में उनके खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. शर्मा पिछले दो दिन से यहां अस्पताल में भर्ती हैं. वह 7 फरवरी से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारत के पहले मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (UAE) के खिलाफ खेले थे. लेकिन इस मैच में यह तूफानी बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल पाया था.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने कहा, ‘अभिषेक को पेट में संक्रमण के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. समस्या का पता लगाने के लिए कुछ जांच की जा रही हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल से आज छुट्टी मिलेगी या नहीं लेकिन उनके नामीबिया के खिलाफ मैच खेलने पर फिलहाल संशय बना हुआ है.’

हालांकि अभिषेक के प्लेइंग XI में उपलब्ध नहीं होने पर टीम के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका मिलने की उम्मीद है. संजू इस टी20 वर्ल्ड कप में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पहली पसंद थे. लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुई 5 मैचोंक की टी20 सीरीज में उनके फ्लॉप शो और ईशान किशन की बेहतीन फॉर्म ने उनके समीकरण पलट दिए.

वह अब पहले मैच में बेंच पर बैठे थे और टीम की ओपनिंग योजनाओं में अब बैकअप के तौर पर मौजूद हैं.  अगर संजू को नामीबिया के खिलाफ प्लेइंग XI में मौका मिलता है तो वह इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे.

भारतीय टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच में वह मैदान पर मौजूद रहेंगे. यह इस टूर्नामेंट का हाई-वॉल्टेज मुकाबला है, जहां भारत अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की कोशिशों में होगा.

बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय अभिषेक रविवार को टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के घर पर आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए थे लेकिन वह अपने बाकी साथियों से काफी पहले ही वहां से चले गए थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(भाषा से)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.