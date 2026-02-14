  • Hindi
IND vs PAK: हरभजन सिंह ने भारत को किस गेंदबाज से किया आगाह, कहा- आराम से खेलो

15 फरवरी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच खेला जाएगा. भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत को पाक के एक खास गेंदबाज से सावधान रहना होगा.

हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को मजबूत बताया है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारत को सावधान भी किया है. हरभजन का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को संभलकर खेलना होगा. उनका कहना है कि मैच के दौरान भारत को शांत और आत्मविश्वास से भरा रहना होगा.

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप में हाईब्रिड मॉडल पर खेलते हैं.

हरभजन सिंह ने उस्मान तारिक पर क्या कहा

हरभजन ने मीडिया से बातचीच के दौरान कहा, ‘भारत मैच जीत जाएगा. पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है. उस्मान तारिक. वह अच्छा स्पिनर है. हमें उसे आराम से खेलना होगा. भारतीय टीम ऐसा करने में सक्षम है. यह बहुत अच्छी टीम है. उम्मीद करते हैं वे वैसा ही बिना किसी दबाव के खेलते रहें जैसा वे हमेशा खेलते आए हैं. बिना किसी दबाव के और फिर जीत का परचम लहराएं.’

उस्मान तारिक ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने अभी तक सिर्फ चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इसमें 11 विकेट लिए हैं. हालांकि उनका गेंदबाजी एक्शन सवालों के घेरे में है.

नयन मोंगिया ने भी भारत को बताया फेवरिट

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया भी भारतीय टीम को इस मुकाबले में मजबूत बताते हैं. उन्होंने कहा, ‘यह मजेदार होगा. हम उम्मीद करते हैं कि यह अच्छा मैच होगा और भारत इसमें जीतेगा. क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है. जिस तरह से भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहा है, कप्तान आगे बञ़कर अच्छा खेल दिखा रहा है, वह बहुत कमाल का है. यह मुकाबला आत्मविश्वास का है और आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान लगातार सात या आठ बार हारा है.’

मोंगिया ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इस मैच में भारत को कोई खास परेशानी होगी क्योंकि पाकिस्तान की टीम पर काफी दबाव होगा. क्रिकेट बहुत बदल गया है. भारतीय युवा खिलाड़ी निडर हैं. एक ओवर, एक चौका या एक छक्का मैच बदलकर रख सकता है.’ मोंगिया ने उम्मीद जताई कि हार्दिक पंड्या इस मैच में बहुत अच्छा खेल दिखाएंगे.

सिर्फ एक बार जीता है पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच हुए हैं. और 2021 के वर्ल्ड कप को छोड़ दें तो हर बार बाजी भारत के ही हाथ लगी है. इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं. भारत ने यूएसए और नामीबिया को हराया है. वहीं पाकिस्तान को नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल मुकाबले में जीत मिली वहीं यूएसए को उसने आसानी से हरा दिया.

