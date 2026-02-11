By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026- ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरी बुरी खबर, धुरंधर क्रिकेटर चोटिल, स्टीव स्मिथ को CA ने दिया फरमान
अपने स्टार खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा है. कैप्टन मिचेल मार्श टूर्नामेंट में कंगारुओं के पहले मैच से बाहर हो गए हैं.
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में चोटिल होने के चलते बाहर हो गए हैं. उनके ग्रोइन एरिया में खिंचाव की खबर है. कंगारू टीम को इस टूर्नामेंट से पहले यह तीसरा बड़ा झटका है. इससे पहले उसके स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड एक-एक कर अपनी चोटों से उभर नहीं पाने के कारण बाहर हो गए. अब टी20 फॉर्मेट के कप्तान मिचेल मार्श भी चोटिल होकर बाहर होते दिख रहे हैं.
इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने सीनियर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को श्रीलंका पहुंचने के निर्देश दिया है. हालांकि वह टीम में शामिल होंगे या नहीं यह फैसला बाद में लिया जाएगा. मार्श अभी तक सिर्फ पहले मैच से ही बाहर बताए जा रहे हैं. उनकी चोट पर आगे का फैसला MRI स्कैन की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा.
Mitch Marsh has been ruled out of Australia’s #T20WorldCup opener, with Steve Smith set to head to Sri Lanka.
Details here: https://t.co/lugZUFllzJ pic.twitter.com/MFEdVA9eZa
— cricket.com.au (@cricketcomau) February 11, 2026
स्मिथ को मार्श के कवर के तौर पर भेजा जा रहा है. इस बीच आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका में कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान ट्रेविस हेड संभाल रहे हैं. बताया जा रहा है कि मार्श ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैच के लिए भी फिट नहीं हो पाएंगे, जो उसे दो दिन बाद ही जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी मैदान पर खेलना है.
अगर मार्श भी इस चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो जाते हैं तो इस स्थिति में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले से ही स्टीव स्मिथ को टीम के लिए तैयार रखना चाहता है.
T20 फॉर्मेट में स्मिथ इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. वह हाल ही में बिग बैश लीग (BBL 2025-26) में खेले थे, जहां उन्होंने इस लीग की 6 पारियों में 1 शतक और 2 हाफ सेंचुरीज की बदौलत 299 रन बनाए थे. इससे पहले वह ऑस्ट्रेलिया में खेली गई एशेज सीरीज का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 4 टेस्ट की 8 पारियों में 1 शतक और 1 हाफ सेंचरी की बदौलत 286 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई.
