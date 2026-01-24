Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Bangladesh Eliminated From T20 World Cup This New Team Gets Entry Match Timetable Also Changed

T20 World Cup 2026: टी-20 विश्वकप से बाहर हुआ बांग्लादेश, इस नई टीम को मिली एंट्री, मैच का टाइम टेबल भी बदला

T-20 Men World Cup: बांग्लादेश के बाहर होते ही स्कॉटलैंड का टी-20 मेंस वर्ल्ड कप खेलने का रास्ता खुल गया है. ICC की ओर से जल्द ही इस बात की अधिकारिक पुष्टि की जाने की संभावना है.

T-20 मेन्स वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर, उसकी जगह स्क्वाड में स्कॉटलैंड शामिल हुआ

Bangladesh eliminated-Scotland entry: कयास-अटकलें थम गई. नतीजा सामने आ गया. स्क्वाड बदलने की मांग के चलते और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड (ICC) के आदेशों की अनदेखी के चलते बांग्लादेश टी-20 मेंस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है. बांग्लादेश के बाहर होने से स्कॉटलैंड को फायदा हुआ. अब वह वर्ल्ड स्क्वाड का हिस्सा है. स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा. अब ग्रुप सी में स्कॉटलैंड के साथ वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली की क्रिकेट टीम है.

क्यों बाहर हुआ बांग्लादेश?

बांग्लादेश लगातार भारत से बाहर अपने मैच खेलने की मांग कर रहा था. बांग्लादेशी सरकार ने गुरुवार को अधिकारिक तौर पर कहा था कि अगर आईसीसी बांग्लादेश के मैच दूसरे देश में शिफ्ट नहीं करता, तो उसकी टीम के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने की गुंजाइश नहीं है. बीसीबी ने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को बताया था कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते वे विश्व कप मैच खेलने भारत नहीं जाएंगे. इसी के साथ बोर्ड ने अनुरोध किया था कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं.

हालांकि, ICC ने इंकार करते हुए बीसीबी को टूर्नामेंट योजना के अनुसार खेलने पर अपना अंतिम फैसला बताने के लिए 24 घंटे की समय दिया, लेकिन बांग्लादेश अपनी जिद्द पर अड़ा रहा. स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई न कर पाने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंक वाला देश है. इसलिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप में जगह मिला.

IANS की रिपोर्ट के अनुसार ICC की ओर से जल्द ही इस बात की अधिकारिक घोषणा की जाएगी. बता दें कि आईसीसी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना बयान जारी किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) भारत न जाने पर अड़ा हुआ है, इसलिए स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने के लिए तैयार है, बहुत जल्द आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद है.

स्कॉटलैंड के मैच का टाइम टेबल

स्कॉटलैंड अपना पहला मैच 7 फरवरी के दिन ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा. उसके बाद इसी पिच पर वह इटली और इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी. स्कॉटलैंड अपना आखिरी मैच नेपाल के साथ खेलेगा. स्कॉटलैंड का आखिरी लीग मैच वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में 17 फरवरी के दिन होगा. बता दें कि मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है. ऐसे में जल्द ही इस पर फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है.

