T20 वर्ल्ड कप- इंग्लैंड से पल्लेकल में पिटा श्रीलंका, 147 रन का लक्ष्य 51 रनों से हारा, विल जैक्स ने घुमाया मैच
पल्लेकल में खेले गए इस मैच के पहले हाफ के बाद श्रीलंकाई टीम का दबदबा दिख रहा था. लेकिन विल जैक्स ने शुरुआत से ही उसे दबाव में घेर लिया. इस फॉर्मेट में बीते 12 साल में श्रीलंका पर यह इंग्लैंड की लगातार 12वीं जीत है.
England Beat Sri Lanka in Super 8 T20 World Cup 2026: इस टी20 वर्ल्ड कप में दमदार दिख रही श्रीलंका की टीम अचानक से ही चिंताजनक स्थिति में दिख रही है. ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे से हारने के बाद वह रविवार को सुपर 8 के अपने पहले मैच में इंग्लैंड के सामने भी पस्त हो गई. श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने इंग्लैंड को दबाव में घेरे रखा था और उसकी टीम को 20 ओवर में सिर्फ 146 रनों पर रोक दिया.
अपने घर में खेल रही श्रीलंका के लिए यह टारगेट आसान दिख रहा था लेकिन उसके टॉप ऑर्डर के लगातार हवा में शॉट्स खेलकर आउट होने की लापरवाही ने उससे यहां जीत छीन ली. उसे इस मैच में 51 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है, जिसका असर उसके नेट रन रेट (-2.550) पर भी पड़ा है. यह टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की लगातार 12वीं जीत रही.
श्रीलंकाई टीम ने 20 मई 2014 को पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच जीता था, जिसके बाद से इंग्लैंड ने श्रीलंका को लगातार 12 टी20 मुकाबलों में मात दी है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए थे. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 16.4 ओवरों में महज 95 रन पर सिमट गई. इस मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के स्पिनर्स ने 7 विकेट हासिल किए, जो टी20 वर्ल्ड कप मैच में उनके सबसे ज्यादा विकेट हैं.
रविवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लिश टीम ने 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए. इस टीम के लिए फिलिप साल्ट ने 40 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 खिलाड़ियों के साथ साझेदारी की. उनके अलावा, विल जैक्स ने 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.
विपक्षी खेमे से डुनिथ वेललेज ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि दिलशान मदुशंका और महीश तिक्षाणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। एक विकेट दुष्मंथा चमीरा ने प्राप्त किया. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 16.4 ओवरों में महज 95 रन पर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से कप्तान दासुन शनाका ने 24 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 30 रन बनाए, जबकि कामिंदु मेंडिस ने 13 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.
इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स ने 3 विकेट हासिल किए. जोफ्रा आर्चर-लियाम डॉसन और आदिल राशिद ने 2-2 विकेट निकाले. एक विकेट जेमी ओवटरन ने अपने नाम किया. इस मैच में 3 विकेट और 14 बॉल पर 21 रन बनाने वाले विल जैक्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.
