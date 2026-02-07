Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Faheem Ashraf Save Pakistan In World Cup Opener

T20 World Cup 2026: हारा हुआ मैच कैसे जीता पाकिस्तान, फहीम अशरफ ने यूं लूट ली महफिल

सिर्फ 148 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान का नीदरलैंड ने हार बेहाल कर दिया था. अंतिम 2 ओवर में उसे 29 रन चाहिए थे, जबकि सिर्फ 3 विकेट उसके पास बाकी थे. यहां से फहीम अशरफ ने डच टीम से छीन ली जीत...

T20 World Cup 2026- अनहोनी को होनी करने में माहिर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उलटफेर का शिकार होने की कगार पर आ गया था. नीदरलैंड की टीम ने उसके सामने 148 रनों का साधारण सा लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में उसने बढ़िया शुरुआत कर पावरप्ले में ही 2 विकेट गंवाकर 61 रन बना लिए. लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने यहां अपना सरप्राइज फैक्टर दिखाया. कैसे वह जीती बाजी हार सकता है और उसने लगातार अंतराल में विकेट गंवाकर खुद को मुश्किल में डाल दिया.

98/2 से 100/5 पर हुआ पाकिस्तान

एक समय 2 विकेट गंवाकर 98 रन जोड़ चुके पाकिस्तान ने अगले 2 रन जोड़ने तक अपने 3 विकेट और गंवा दिए. इसके बाद 114 के स्कर पर उसे शादाब खान और शादाब खान के रूप में 2 और करारे झटके लगे. पाकिस्तान यहां से मुश्किल में था और अंतिम 2 ओवर में उसे जीत के लिए 29 रनों की दरकार थी. 18वें ओवर की समाप्ति तक शाहीन अफरीदी 8 बॉल पर 4 रन और फहीम अशरफ 3 बॉल पर 1 रन बनाकर खेल रहे थे.

19वें ओवर में लुटा नीदरलैंड्स

नीदरलैंड ने यहां लोगन वैन बीक को पारी का 19वां ओवर फेंकने को दिया, जहां उनसे एक-आद विकेट निकालकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की उम्मीद थी. स्ट्राइक पर मौजूद फहीम अशरफ भी समझ चुके थे कि अब स्थिति करो या मरो की है. उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का उड़ा दिया.

फहीम अशरफ का छूटा आसान सा कैच

इसके बाद दूसरी गेंद पर फहीम ने फिर बड़ा शॉट घुमाया लेकिन शॉट देखकर फहीम समेत पूरे पाकिस्तान को झटक लग रहा था. यह तो कैच फील्डर के हाथ में जा रहा था. यह फुलटॉस बॉल थी, जो धीमी गति की थी और ऑफ साइड से बाहर की ओर डिप रही थी. फहीम ने इसे लॉन्ग ऑन की ओर घुमाकर खतरा मोल ले लिया. मैक्स ओ’डाउड यहां तैनात थे. वह बखूबी बॉल की नीचे आ गए. बॉल को दोनों हाथ में ले लिया लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई और इसके बाद उन्होंने दोबारा उसे लपकने की कोशिश की लेकिन इस बार भी वह हाथ में नहीं समाई और आखिरीकार जमीन पर गिर गई. पाकिस्तान को राहत, फहीम को राहत और 2 रन दौड़ कर पूरे.

फहीम ने बदल दी बाजी

इसके बाद फहीम ने ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर भी छक्का जमाया. ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़ दिया. इस ओवर से फहीम ने कुल 24 रन पाकिस्तान की झोली में डाले और अब आखिरी ओवर में उसे जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की दरकार थी. शाहीन अफरीदी ने पहली ही गेंद पर सिंगल दौड़कर फहीम को स्ट्राइक दे दी, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद को डॉट खेला और तीसरी गेंद फुलटॉस मिली तो उसे कवर्स के क्षेत्र पर चौके के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. यह पाकिस्तान की जीत तय हो गई.

प्लेयर ऑफ द मैच बने फहीम

फहीम को एक ओवर की पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि उन्होंने इस एक ही ओवर में अंतर पैदा कर पाकिस्तान को जीत दिलाई. पाकिस्तान ने ग्रुप A में जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है.

