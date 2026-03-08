Hindi Cricket Hindi

T20 WC Final- IND vs NZ: आखिरकार चमक गए अभिषेक शर्मा, टीम इंडिया को दी तूफानी शुरुआत

आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत को निराश नहीं किया और तूफानी हाफ सेंचुरी जमाकर टीम को धुआंधार शुरुआत दिलाई.

T20 वर्ल्ड कप में आखिरकार अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त टीम इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. अब तक खराब फॉर्म में चल रहे इस लेफ्टहैंड बल्लेबाज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल में सिर्फ 18 बॉल में धमाकेदार फिफ्टी जमा दी. उन्होंने 21 बॉल पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 52 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने पावरप्ले में 92 रन ठोककर बड़े स्कोर की नींव रख दी है.

इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. शायद कीवी टीम को यहां उम्मीद थी कि अभिषेक के रूप में उन्हें पावरप्ले का पहला विकेट शायद गिफ्ट में ही मिल जाएगा. लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ अभिषेक ने अपनी इस पारी से टूर्नामेंट में अब तक चले आ रहे अपने फ्लॉप शो के सारे पाप धो दिए.

बता दें इस पारी के खेलने से पहले अभिषेक ने इस टूर्नामेंट में खेलीं 7 पारियों में सिर्फ 89 रन बनाए थे. इनमें से पहली 3 बार वह अपना खाता खोले बगैर आउट हो गए थे. इस पारी से पहले इस टूर्नामेंट में उनका बैटिंग औसत सिर्फ 12.71 ही था, जो अब बढ़कर 17.62 हो गया है. अब इस टूर्नामेंट की 8 पारियों में उन्होंने 141 रन बना दिए हैं.

इस टूर्नामेंट में अभिषेक ने अब कुल 8 छक्के और 16 चौके जमाए हैं. इस पारी से पहले वह पिछली 7 पारियों में 10 चौके और 5 छक्के ही जमा पाए थे.

भारत को इस उम्दा शुरुआत का भी शानदार फायदा हुआ. भारत ने 6 ओवर में 92 रन बनाए थे. इसके बाद 10 ओवर में स्कोर 127 रहा, जबकि 15 ओवर बाद भारत का स्कोर 200 पार जा चुका था. इस मैच में अब भारत की निगाहें 300 के कुल स्कोर पर टिकी हुई लग रही हैं.

