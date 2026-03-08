  • Hindi
IND vs NZ: बारिश के कारण रद्द हुआ फाइनल तो किसे मिलेगी ट्राफी? अहमदाबाद के मौसम पर बड़ा अपडेट

T20 World Cup 2026 Final: अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज यानी 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होने जा रही है.

Published date india.com Updated: March 8, 2026 8:52 AM IST
By Gaurav Barar
Image Source- BCCI

IND vs NZ T20 Final: क्रिकेट के महाकुंभ, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर है. दुनिया भर की नजरें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां आज यानी रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाना है.

न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कटाया. वहीं, भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया.

बारिश बनी विलेन तो क्या होगा?

अब आज होने वाले इस महामुकाबले में दोनों ही टीमें ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. हालांकि, क्रिकेट फैंस के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इस महत्वपूर्ण मैच में बारिश विलेन बन गई, तो क्या होगा?

आईसीसी के नियम क्या हैं?

किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में बारिश की संभावना हमेशा चिंता का विषय होती है. आईसीसी ने इस स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं. आईसीसी ने 8 मार्च के लिए एक रिजर्व डे (9 मार्च) रखा है. यदि आज बारिश के कारण खेल शुरू नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है, तो मैच सोमवार को वहीं से शुरू होगा जहां उसे रोका गया था.

मैच के नतीजे के लिए आईसीसी ने 120 मिनट का अतिरिक्त समय निर्धारित किया है. टी20 प्रारूप में आम तौर पर 5 ओवर का खेल जरूरी होता है, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मैचों में परिणाम निकालने के लिए दोनों टीमों का कम से कम 10-10 ओवर खेलना अनिवार्य है.

मैच पूरी तरह रद्द हुआ तो कौन होगा चैंपियन?

प्रशंसकों के लिए सबसे उत्सुकता वाला सवाल यह है कि यदि 8 मार्च और रिजर्व डे (9 मार्च) दोनों ही दिन बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया, तो विजेता का फैसला कैसे होगा? आईसीसी के नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में किसी एक टीम को विजेता घोषित करने के बजाय भारत और न्यूजीलैंड को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा.

भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है. साल 2003 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद दोनों देशों को संयुक्त रूप से ट्रॉफी साझा करनी पड़ी थी.

कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 8 मार्च को अहमदाबाद का आसमान पूरी तरह साफ रहेगा. दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि बारिश की संभावना 0% है. हवा की गति भी लगभग 7 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, जिससे खेल में किसी प्रकार के व्यवधान की संभावना न के बराबर है.

टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका

भारतीय टीम के पास इस बार इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करने का सुनहरा अवसर है. टीम इंडिया ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था. अगर भारत इस बार न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो वह लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी. अब तक क्रिकेट इतिहास में कोई भी देश अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव नहीं कर पाया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

