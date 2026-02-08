Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर हुए सूर्यकुमार यादव की पारी के फैन, कहा मास्टरक्लास

T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर ने कहा कि सूर्यकुमार यादव की वह पारी एक मास्टरक्लास थी. सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेलकर भारत को मुश्किलों से निकाला.

मुंबई: संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी ने भारत को मुश्किल से निकालने का काम किया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच में टीम इंडिया को यादव की पारी ने सहारा दिया. सूर्यकुमार यादव ने 84 रन की पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर इस पारी से बहुत खुश दिखे. उन्होंने इसे टी20 की श्रेष्ठ पारियों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि यह ‘मास्टरक्लास’ था.

बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, ‘शुरुआत में यह एक अच्छा नतीजा था. सूर्या की पारी मास्टरक्लास थी. यह दबाव में खेली गई सबसे अच्छी अंतरराष्ट्रीय टी20 पारियों में से एक थी.’

मुश्किल में था भारत सूर्यकुमार यादव ने किया कमाल

यूएसए के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय 77 रन पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. और इस वक्त पर लग रहा था कि भारतीय टीम 120 के स्कोर से आगे नहीं जा पाएगी. यहां से सूर्यकुमार यादव ने टीम को संभाला और 49 गेंद पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 161 तक पहुंचाने में मदद की. यह स्कोर यूएसए के लिए काफी रहा.

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और यूएसए को 132 रन पर रोककर टीम को 29 रन से जीत दिलाई. सिराज ने 3, जबकि अर्शदीप और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला.

सूर्यकुमार यादव ने भी कहा यह खास अहसास

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘कुछ मुश्किलों और दिक्कतों के बाद जीतना खास एहसास है, लेकिन यह लड़कों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आंखें खोलने वाला भी है. मैं पहले भी ऐसे हालात में खेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता था कि अपनी टीम के लिए वहां टिके रहना बहुत जरूरी है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि यह बल्लेबाजी के लिए एक मुश्किल विकेट था, और हमें ऐसी कंडीशन की आदत नहीं है. लेकिन साथ ही, आप हर चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हमें समझना होगा कि हम और बेहतर बैटिंग कैसे कर सकते थे. आखिर में, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं.’

अपने होम ग्राउंड पर टीम की कप्तानी करने के बारे में सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘वानखेड़े स्टेडियम में भारत की कप्तानी करने का अनुभव खास है. मुझे पता था कि जब मैं इस टीम का कप्तान बनकर उतरूंगा, तो माहौल में हलचल होगी. दर्शकों ने निराश नहीं किया.’

