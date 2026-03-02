By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होकर भी मालामाल हुआ पाकिस्तान, गुड न्यूज की यह है वजह
इस फोटो गैलरी में हम तस्वीर दर तस्वीर जानेंगे कि सुपर 8 में सिर्फ 1 मैच जीतने वाली पाकिस्तान को आखिर पैसों में मामले में गुड न्यूज कैसे मिली...
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें