T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद भारत को कैसे मिलेगा वॉकओवर? क्या है ICC का नियम?

भले पाकिस्तान की सरकार ने अधिकारिक ऐलान कर दिया हो कि वह भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का अपना मैच नहीं खेलेगी. लेकिन सिर्फ इतने भर से भारत को मैच के 2 प्वॉइंट नहीं मिल जाएंगे.

India vs Pakistan- T20 World Cup 2026 में इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा. ICC ने दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा था. इस हाई वॉल्टेज मुकाबले के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गई है. लेकिन अब टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले पाकिस्तान सरकार ने PCB को निर्देश दिया है कि वह भारत के खिलाफ अपने मैच का बहिष्कार कर दे. जाहिर है पाकिस्तान के इस मैच से पीछे हटने की स्थिति में भारत को 2 अंक मिलेंगे. लेकिन इसका फैसला मैच के दिन मैच रेफरी ही करेंगे.

पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, ‘पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड टी20 2026 में भाग लेगी, हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी.’

पाकिस्तान के इस ऐलान के बावजूद भारत को तुरंत ही इस मैच के 2 अंक नहीं मिल जाएंगे. ICC के नियमों के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी मैच आधिकारिक रूप से तभी रद्द माना जाएगा, जब एक टीम मैदान पर टॉस के वक्त तक मौजूद न हो. जब तक ऐसा समय नहीं आता, तब तक उस मैच को लेकर तय शेड्यूल के मुताबिक, तैयारियां योजनाओं के मुताबिक जारी रहती हैं.

इसी के तहत भारत पाकिस्तान से तय मैच के लिहाज से अपने शेड्यूल के मुताबिक सभी गतिविधियों को अंजाम देगा. वह तय समय पर कोलंबो पहुंचेगा. वहां मैच से पहले अपने अभ्यास सत्रों में हिस्सा लेगा. मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और भातर के कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच के दिन तय वक्त पर टॉस के लिए मैदान पर भी पहुंचेंगे.

इसके बाद जब विरोधी कप्तान वहां मौजूद नहीं होगा तो मैच रेफरी औपचारिक तौर पर भारत को वॉकओवर दे देंगे, जिसके मुताबिक भारत को विजेता के तौर पर 2 अंक मिल जाएंगे.

हालांकि ICC इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है. उसने पीसीबी को बता दिया है कि खेल की निष्पक्षता को कमजोर करता है. अगर उसने अपनी यह जिद नहीं छोड़ी तो उसे इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं.

