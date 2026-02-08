  • Hindi
T20 World Cup 2026 ENG vs NEP: अनुभव किसी दुकान पर नहीं मिलता- सैम करन ने 10 रन नहीं बनने दिए, ऐसे बचाई इंग्लैंड की लाज

सैम करन ने आखिरी ओवर में 10 रन बचाने के लिए कमाल की गेंदबाजी की. मैच में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत थी. लेकिन करन ने संयम बनाए रखा.

Sam-Curran

मुंबई: कहते हैं अनुभव वह शह है जो किसी बाजार में नहीं मिलती. इसे कमाना पड़ता है. और रविवार को इंग्लैंड के गेंदबाज सैम करन के काम वही अनुभव आया. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने अनुभव और धैर्य का ऐसा इस्तेमाल किया कि इंग्लैंड शर्मसार होने से बच गया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी के मुकाबले में इंग्लैंड ने चार रन के अंतर से जीत हासिल की. नेपाल इस मैच में उलटफेर करने के करीब पहुंच गया था. लेकिन आखिर में बाजी हैरी ब्रूक की कप्तानी के हाथ लगी. इंग्लैंड के सात विकेट के 184 रन के स्कोर के जवाब में नेपाल की टीम 6 विकेट पर 180 रन बना सकी.

आखिरी ओवर में नेपाल को जीत के लिए 10 रन बनाने थे. ब्रूक ने गेंद सौंपी करन को. उन्होंने इससे पहले अपने तीन ओवरों में 22 रन दिए थे. और गति परिवर्तन में वह एक्सपर्ट हैं. इंग्लैंड को ओवर की शुरुआत में ही बाउंड्री की जरूरत थी और यहीं करन का अनुभव काम आया. उन्होंने न तो लोकेश बाम को रफ्तार दी और न लेंथ. बाम 15 गेंद पर 35 रन बनाकर खेल रहे थे. नेपाल और मैदान में मौजूद दर्शकों को करिश्मे की उम्मीद थी. जानते हैं कैसा रहा आखिरी ओवर.

19.1 ओवर- पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना. करन की गेंद फुल लेंथ थी. कटर. ऑफ स्टंप के बेहद करीब. बाम ने बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन इसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली.

19.2- एक रन- करन की गेंद इस बार फुल टॉस थी. लेकिन काफी नीचे. गेंद बल्लेबाज के इतने करीब थी कि बाम को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला. गेंद मिस-टाइम कर गए. आखिर उन्होंने एक रन लिया.

19.3- एक रन. करन केसी को भी करन ने लेग स्टंप पर फुल लेंथ गेंद फेंकी. फील्डिंग लेग साइड पर थी. बल्लेबाज को बड़ा शॉट नहीं खेल पाए. कमाल की गेंदबाजी थी.

19.4- 2 रन. लोकेश बाम ने गेंद को फ्लिक किया. इस बार फिर फुल लेंथ गेंद. मिड-विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अब नेपाल को दो गेंद पर छह रन चाहिए थे.

19.5- कोई रन नहीं.
सैम करन की कमाल की गेंदबाजी. सीधा ब्लॉक हॉल में गेंद. बाम के पास न तो जगह थी और न ही ताकत कि इस गेंद को खेल पाएं. ओवर द विकेट से गेंद सीधा लेग स्टंप की दिशा में. यहां एक रन बन सकता था लेकिन बाम ने इनकार कर दिया.

19.6- 1 रन- एक और लो फुल टॉस. डीप कवर की दिशा में खेला. इंग्लैंड ने अपना धैर्य बनाए रखा. सैम करन ने कमाल का आखिरी ओवर फेंका. नेपाल की टीम जीत के करीब पहुंची लेकिन वह उसे हासिल नहीं कर सकी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

