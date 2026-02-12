Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 I Am Sure Suryakumar Statement On Abhishek Sharma Sprak Tension Will He Play Against Pakistan

Abhishek Sharma Health: 'मुझे पता नहीं...', अभिषेक की सेहत पर SKY का बड़ा बयान, क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं खेल पाएंगे?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि अभिषेक शर्मा आज का मैच नहीं खेल रहे हैं. लेकिन साथ ही वह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वह कब तक फिट होंगे. उन्होंने कहा कि शायद उन्हें एक दो मैच लग जाएं.

नई दिल्ली: अभिषेक शर्मा की सेहत को लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा अपडेट दिया. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ मैच में टॉस के बाद सूर्या ने बताया कि आखिर अभिषेक की तबीयत कैसी है. इस मैच में नामीबिया के कप्तान गेराल्ड एरासमस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. सूर्या ने बताया कि अभिषेक शर्मा की सेहत अभी तक ठीक नहीं है.

सूर्या ने कहा- मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता

सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘अभिषेक शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है. मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता. उन्हें ठीक होने में एक दो मैच लग सकते हैं. उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में जगह मिली है. वहीं मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं.’

भारतीय कप्तान की इस बात के बाद यह कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या यह आक्रामक सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में खेलेगा या नहीं. 7 फरवरी को भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेला था. इस मैच में अभिषेक खाता भी नहीं खोल पाए थे. बाद में खबर आई कि अभिषेक की उस मैच में भी तबीयत खराब थी. और वह तेज बुखार से जूझ रहे थे.

अस्पताल में भर्ती रहे थे अभिषेक शर्मा

इसके बाद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हालांकि बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी. लेकिन यह माना जा रहा था कि टीम प्रबंधन उन्हें अभी मैदान पर नहीं उतारेगा. लेकिन गुरुवार को सूर्यकुमार यादव के बयान के बाद अटकलें अब कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर लगनी लगी हैं.

अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया था. उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ पारी की पहली ही गेंद पर चौका-छक्का लगाकर कमाल कर दिया था. अभिषेक के टीम में न होने से भारतीय टीम की रणनीति पर असर पड़ सकता है.

भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव

भारतीय टीम ने नामीबिया के खिलाफ इस मैच में दो बदलाव किए हैं. मोहम्मद सिराज, जिन्हें हर्षित राणा के चोटिल होने के बाद भारत के इस वर्ल्ड कप दल का हिस्सा बनाया गया, ने पहले ही मैच में कमाल कर दिया था. सिराज ने अमेरिका के खिलाफ वानखेड़े स्टे़डियम पर खेले गए मैच में 29 रन देकर तीन विकेट लिए थे. उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को अंतिम 11 में शामिल किया गया है. बुमराह भी मुंबई में तेज बुखार के चलते नहीं खेल पाए थे. भारत ने उस मैच में अमेरिका को 32 रन से हराया था.

IND vs NAM: दोनों टीमों का प्लेइंग XI

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

नामीबिया (प्लेइंग XI): लोरेन स्टीनकैंप, जॉन फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (C), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (WK), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, मैक्स हींगो.

