  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • T20 World Cup 2026 Icc Denies Bangladesh Security Issue Say Play In India

T20 World Cup 2026: भारत में आकर ही खेलना होगा वर्ल्ड कप, बांग्लादेश को ICC का अल्टीमेटम, खतरे की बात को किया खारिज

T20 World Cup 2026: आईसीसी ने बांग्लादेश टीम की सुरक्षा पर भरोसा जताया. ICC ने साफ शब्दों में कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में कोई जोखिम नहीं है.

Published date india.com Published: January 12, 2026 11:25 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
T20 World Cup 2026: भारत में आकर ही खेलना होगा वर्ल्ड कप, बांग्लादेश को ICC का अल्टीमेटम, खतरे की बात को किया खारिज

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश की भागीदारी पर उठ रहे सवालों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने स्थिति साफ कर दी है. आईसीसी ने कहा है कि भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम के लिए कोई सुरक्षा जोखिम नहीं है. आईसीसी की तरफ से कराए गए स्वतंत्र सुरक्षा आकलन में यह रिजल्ट निकला है कि टूर्नामेंट से जुड़ा कुल जोखिम स्तर कम से मध्यम (लो टू मॉडरेट) है, जो दुनिया के बड़े खेल आयोजनों में आम बात मानी जाती है. आईसीसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश टीम, उसके अधिकारियों या मैच स्थलों को लेकर कोई सीधा खतरा नहीं पाया गया है.

टीम की सुरक्षा पर क्या बोला ICC?

आईसीसी सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स और सार्वजनिक बयानों में सुरक्षा रिपोर्ट का गलत संदर्भ दिया गया है. आईसीसी ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए आकलन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि बांग्लादेश भारत में अपने तय मुकाबले नहीं खेल सकता. कोलकाता और मुंबई में होने वाले मैचों को लेकर भी जोखिम स्तर को कम से मध्यम बताया गया है. आईसीसी का कहना है कि जो भी संभावित जोखिम पहचाने गए हैं, उन्हें सामान्य सुरक्षा उपायों और तयशुदा रणनीतियों के जरिए आसानी से संभाला जा सकता है, जैसा कि हर बड़े टूर्नामेंट में किया जाता है.

BCB ने ICC को लिखा था पत्र, जानें क्या कहा

आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है. इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी को पत्र लिखकर अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था. हालांकि, आईसीसी ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कंटिंजेंसी प्लानिंग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. आईसीसी के अनुसार, कंटिंजेंसी प्लानिंग कोई खतरे की पुष्टि नहीं होती, बल्कि यह हर आयोजन में की जाने वाली सामान्य तैयारी का हिस्सा है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके.

ICC तय कार्यक्रम पर कायम

आईसीसी ने मेजबान देश भारत पर पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि बीसीसीआई और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मजबूत सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. आईसीसी ने भारत के पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि देश ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को सुरक्षित और सफल तरीके से आयोजित किया है. आईसीसी ने यह भी साफ किया कि टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही तय और प्रकाशित हो चुका है और सभी टीमों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें. बांग्लादेश टीम को भारत में वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में मुकाबले खेलने हैं, जिसके बाद मुंबई में नेपाल से भिड़ंत होगी. आईसीसी ने दोहराया कि सुरक्षा योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है और सभी बोर्ड्स से बातचीत जारी रहेगी, ताकि टूर्नामेंट सुरक्षित और सफल बनाया जा सके.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.