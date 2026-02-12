  • Hindi
T20 World Cup 2026, IND vs PAK: 'पिच बदल सकती है...', महामुकाबले से पहले सकलैन मुश्ताक के बड़बोले बोल

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा. पाकिस्तान के बाकी मैच सिंहली स्पोटर्स क्लब स्टेडियम पर हो रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने आईसीसी पर अजीब आरोप लगाया है.

पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने लगाया बड़ा आरोप

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने भारत-पाक मैच से पहले बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि आईसीसी बीसीसीआई के प्रभाव में काम करती है. और वह प्रेमदासा की पिच तक बदल सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच इसी मैदान पर 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेला जाना है.

भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति हुई थी कि दोनों टीमें मल्टीनेशन टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगी. इसी के तहत पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेल रहा है. अब दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं. पाकिस्तान के मैच सिंहली स्पोटर्स क्लब, कोलंबो में हो रहे हैं. लेकिन भारत के खिलाफ उसका मैच आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर हो रहा है.

सकलैन मुश्ताक ने लगाया आईसीसी पर बड़ा आरोप

पाकिस्तान ने अभी तक अपने दोनों ग्रुप मैच जीते हैं. पहले उसने एक करीबी मैच में नीदरलैंड्स को हराया. और फिर यूएसए को 32 रन से आसान शिकस्त दी. इसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच भारत से है. इसी पर बात करते हुए पाकिस्तानी शो ‘गेम ऑन है’ पर जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान कोलंबो में इसी तरह की पिच मिलेगी. तो इस पर सकलैन ने जो कहा उसी पर विवाद हुआ. उन्होंने कहा कि आईसीसी तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रभाव में है. और यह पिच की परिस्थिति को बदल भी सकती है. और इससे पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करना पड़ सकता है.

सकलैन ने कहा, ‘आजकल जिस तरह की तकनीक मौजूद है और आजकल के ग्राउंडमेन हैं, पिच बदल सकती है- आप कुछ कह नहीं सकते. आप जानते हैं कि आईसीसी किसके प्रभाव में है.’

पाकिस्तान की टीम की रणनीति पर सवाल

इसके बाद भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तानी टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल होने लगे. खास तौर पर फहीम अशरफ को लेकर काफी सवाल हुए. पाकिस्तान की इस टीम में वह इकलौते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. सकलैन के साथ इस शो में पूर्व पेसर उमर गुल और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज भी थे. उन्होंने सवाल पूछा कि पहले दो मैचों में फहीम अशरफ से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई.

सकलैन ने कहा, ‘आपने उस्मान तारिक को मैच दे दिया, इससे भारत के खिलाफ मैच से पहले उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा. लेकिन आपको आगे दो तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर चाहिए, इससे सारी परिस्थिति बदल जाएगी. आप जिमी नीशम को देखिए वह हमारे फहीम अशरफ की तरह हैं. कभी वह एक ओवर फेंकते हैं, कभी वह 20वां ओवर फेंकते हैं. पाकिस्तान में 20वां ओवर कौन फेंकता है? तारिक? नवाज? शादाब? अबरार? उन्होंने आखिरी बार कब किया था? फहीम ने किया है, चाहे अच्छा किया हो बुरा.’

उमर गुल और हफीज ने भी सलमान अली आगा की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए यही बातें कहीं. उन्होंने कहा कि नीदरलैंड्स और यूएसए के खिलाफ फहीम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था ताकि भारत के खिलाफ इस दबाव भरे मैच से पहले उनमें आत्मविश्वास तैयार होता.

