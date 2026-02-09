Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Icc Rejected Pakistan Demands For U Turn On Match Against India On 15th Feb

T20 World Cup 2026: ICC ने दिखाया पाकिस्तान को ठेंगा, एक-एक कर ठुकराईं सारी डिमांड

ICC rejects Pcb Demand: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ खेलना चाहता है लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें रखी हैं. अब खबर है कि पाकिस्तान की उन मांगों को आईसीसी ने साफ तौर पर न कह दिया है.

india-vs-pakistan-icc

भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप स्टेज के मैच का बहिष्कार करने वाले पाकिस्तान और आईसीसी के बीच बैठक हुई थी. इस बैठक में पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने मैच खेलने के लिए तीन मांगें रखी हैं. लेकिन खबर है कि आईसीसी ने उन तीनों मांगों को ठुकरा दिया है. इसमें भारत और पाकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय सीरीज और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज करवाने की मांग भी शामिल है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत से एक दिन पहले अपने बोर्ड का रुख साफ किया. वैश्विक संस्था भारत और पाकिस्तान के मैच पर अंतिम निर्णय सोमवार शाम या मंगलवार सुबह तक सुना सकती है.

5 घंटे तक चली आईसीसी और पीसीबी की बैठक

रिपोर्ट में कहा गया कि रविवार को पांच घंटे से लंबी चली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. इस बैठक में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं, आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा शामिल थे. गौरतलब है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए लाहौर पहुंचे थे. आईसीसी की बोर्ड बैठक में जब बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर निकालने को लेकर जब वोटिंग हुई थी तब पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश जो इसके खिलाफ था. बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैच भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी.

आईसीसी के सामने कुल 5 मांग रखी गईं

इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बैठक में जो पहली मांग यह रखी गई कि बांग्लादेश पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर किसी तरह का जुर्माना न लगाया जाए. और साथ ही उसे आईसीसी की ओर से मिलने वाले रेवेन्यू में भी कोई कटौती न हो.

दूसरा, बीते साल महिला टी20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होना था उसे देश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते दुबई शिफ्ट किया गया था, उसके हर्जाने के तौर पर 2028 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड के लिए बांग्लादेश को एक संभावित विकल्प के रूप में रखा जाए.

तीसरा, यह मुद्दा सबसे अहम है. पाकिस्तान की मांग है कि भारत-पाक द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज दोबारा शुरू हों. आईसीसी ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया है. आईसीसी का कहना है कि द्विपक्षीय सीरीज उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हैं, भले ही यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों की बात ही क्यों न हो.

आईसीसी ने इसी आधार पर भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश की त्रिकोणीय सीरीज को भी ठुकरा दिया है. और साथ ही भारत के बांग्लादेश दौरे से भी इनकार किया है. आईसीसी का साफ कहना है कि द्विपक्षीय और त्रिकोणीय सीरीज का बंदोबस्त करने को कहना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

