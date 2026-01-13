Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026 Impossible For Bangladesh To Play In India Says Asif Nazrul Youth And Sports Adviser

T20 वर्ल्ड कप- हमारे लिए भारत में खेलना असंभव! BCCI के दबाव में काम न करे ICC: बांग्लादेश खेल सलाहकार

मीडिया में सोमवार की शाम को यह खबरें आई थीं कि ICC ने बांग्लादेश को साफ-साफ कह दिया है कि उसे T20 वर्ल्ड कप के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक, भारत ही जाना होगा. उसकी सुरक्षा को वहां कोई खतरा नहीं है. इस पर बांग्लादेशी सरकार भड़क रही है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में नहीं खेलने की जिद पर अड़े बांग्लादेश ने अब इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है. मीडिया में सोमवार को जब यह खबरें आईं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को साफ-साफ कह दिया है कि उस तय शेड्यूल के मुताबिक ही अपने मैच खेलने होंगे. हमने वहां बांग्लादेशी क्रिकेटरों की सुरक्षा की समीक्षा की है और उन्हें वहां कोई खतरा नहीं है.

इस पर बांग्लादेश के युवा और खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल (Asif Nazrul) भड़क गए हैं. उन्होंने एक बार फिर इस बात दोहराया कि इन हालात में बांग्लादेश के लिए यह संभव नहीं है कि वह भारत जाकर खेल सके. भारत में बांग्लादेश के खिलाफ माहौल गर्म है, जिससे उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा बढ़ा है.

इस दौरान नजरुल यहीं नहीं रुके और ICC पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर यह वैश्विक संस्था (ICC) सचमुच ‘वैश्विक संगठन‘ है तो उसे बांग्लादेश को भारत से बाहर खेलने की इजाजत देनी चाहिए. खेल सलाहकार ने आगे कहा, ‘वह खुश होंगे अगर बांग्लादेश को अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेलने को मिलते हैं. बांग्लादेश इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा.‘

उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा, ‘हमारा मानना ​​है कि भारत में मौजूदा हालात बांग्लादेश के खिलाफ हैं. खासकर बीते 16 महीनों से भारत में चल रहे बांग्लादेश विरोधी कैंपेन को देखते हुए, बांग्लादेश के लिए भारत में क्रिकेट खेलना नामुमकिन है.‘

उन्होंने कहा, ‘मुस्तफिजुर की घटना और जिस लेटर का मैंने जिक्र किया है, उसने यह बात साबित कर दी है. हमारा मानना ​​है कि क्रिकेट के खेल पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए. किसी खेल या टूर्नामेंट का भविष्य सिर्फ मार्केट मैनेजमेंट के आधार पर तय नहीं किया जा सकता.’

उन्होंने ICC पर बयान देते हुए कहा, ‘अगर ICC सच में एक ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन है और अगर ICC सिर्फ भारत के इशारों पर नहीं चलता है, तो उन्हें निश्चित रूप से हमें श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका देना चाहिए. हम इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे.‘ इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ओर से कहा गया है कि उन्हें अभी तक ICC की ओर से अपने पत्र के जवाब का इंतजार है.

बता दें बांग्लादेश की ओर से यह सारा विवाद तब शुरू हुआ है, जब BCCI ने IPL 2026 में चुने गए उसके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया था. बोर्ड की ओर से KKR को निर्देश दिया गया कि मौजूदा हालात में मुस्तफिजुर का इस लीग में बने रहने का कोई कारण नहीं है इसलिए वह उसे रिलीज कर दे. KKR ने इस तेज गेंदबाज को 9.2 करोड़ रुपये की कीमत लगाकर खरीदा था.

दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. भारत में हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया है. इस बीच कई संगठनों ने यह मांग की थी कि इन हालात में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को IPL में क्यों खेलने देना चाहिए, जब वह वहां हो रही अमानवीय घटनाओं के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं. इस बीच BCCI ने मुस्तफिजुर को हटाने का फैसला ले लिया.