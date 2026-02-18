  • Hindi
IND vs NED: रिंकू ने छोड़ा सूर्यकुमार यादव का 'रिकॉर्ड', अब बस हार्दिक पंड्या हैं आगे

रिंकू सिंह को अकसर खेलने के लिए कम गेंदें मिलती हैं. उनकी भूमिका ही फिनिशर की हैं. और इन कम गेंदों में ही उन्होंने गहरा असर छोड़ा है. वह सूर्यकुमार यादव से इस मामले में आगे लग गई है.

February 18, 2026
rinku singh ने तीन गेंदों का सामना किया और एक छक्का लगाया

रिंकू सिंह की भूमिका तय है. कम गेंदों के लिए मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरना और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना. उन्हें भारतीय टीम में फिनिशर के रूप में उतरते हैं. और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी वह सिर्फ चार गेंद के लिए उतरे. लेकिन इतनी सी पारी में उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया.

पारी के आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के

रिंकू अब टी20 इंटरनेशनल में पारी के 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इस मामले में वह सूर्यकुमार यादव से आगे निकल गए हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पारी के 20वें ओवर में अभी तक कुल 14 छक्के लगाए हैं. सूर्या के नाम अब पारी के 20वें ओवर में 13 छक्के हैं. रिंकू ने तीन गेंदों का सामना किया और एक छक्का लगाया. भारत के लिए इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं जिन्होंने पारी के आखिरी ओवर में 12 छक्के लगाए थे. धोनी को क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर कहा जाता था. उन्होंने पारी के अंत में अहम भूमिका निभाकर भारत को कई मैच जितवाए हैं.

सबसे आगे हार्दिक पंड्या

टी20 इंटरनेशनल में पारी के 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में हार्दिक पंड्या का नाम सबसे ऊपर है. हार्दिक ने पारी के आखिरी ओवर में 16 छक्के लगाए हैं.

दुनिया में डेविड मिलर सबसे आगे

अगर बात करें दुनियाभर के बल्लेबाजों की तो साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. मिलर ने आखिरी ओवर में अभी कुल 25 छक्के लगाए हैं. नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी और श्रीलंका के दासुन शनाका ने 20वें ओवर में 20-20 छक्के लगाए. इसके बाद हार्दिक हैं.

भारत ने बनाए 193 रन, शिवम दूबे का दम

मैच की बात करें तो भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने शिवम दूबे के 31 गेंद पर 66 रन की पारी के दम पर छह विकेट पर 193 रन का स्कोर बनाया. शिवम दूबे ने अपनी पारी में छह छक्के चार चौके लगाए. यह टी20 इंटरनेशनल में दूबे का सर्वाधिक स्कोर था.

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. अभिषेक शर्मा पारी की तीसरी गेंद पर बोल्ड हो गए. वह इस वर्ल्ड कप में अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं. वह यूएसए और पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई भी रन नहीं बना पाए थे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

